I prossimi mesi saranno ricchi di novità per la gamma di smartphone OnePlus. Il brand, infatti, si prepara al lancio di un nuovo dispositivo in Cina a cui seguiranno diverse novità per il mercato globale. Il nuovo progetto in arrivo per il mercato cinese, il OnePlus Ace 2V, desta un particolare interesse anche da noi in quanto potrebbe essere la “base” di partenza di uno dei prossimi smartphone OnePlus in arrivo in Europa per la gamma Nord. Potrebbe essere l’atteso OnePlus Nord 3.

Le specifiche tecniche del nuovo OnePlus Ace 2V sono state anticipate in via ufficiale dall’azienda che si prepara ad avviare la vendita del suo nuovo smartphone, almeno per il mercato cinese. Ecco quali saranno le caratteristiche dello smartphone.

OnePlus Ace 2V: tra le specifiche ci sarà il MediaTek Dimensity 9000

Il nuovo OnePlus Ace 2V debutterà ufficialmente il prossimo 7 di marzo. OnePlus, però, ha già aperto le prenotazioni per il nuovo smartphone, svelandone le specifiche tramite il social Weibo. Il progetto, quindi, può già essere analizzato nei dettagli e presenta una scheda tecnica con vari elementi molto interessanti.

Lo smartphone di OnePlus potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 9000, già confermato dall’azienda in una serie di precedenti teaser, che sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage. Per il momento, OnePlus ha confermato varianti da 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di storage. Potrebbe esserci spazio per ulteriori combinazioni.

Ci sarà una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 80 W. A completare la scheda tecnica dello smartphone troveremo un display da 6,74 pollici con pannello OLED, risoluzione 1.5K e refresh rate di 120 Hz. Rispetto ad un pannello 2K, questa particolare risoluzione (2772 x 1240 pixel) garantirà un risparmio di energia di oltre il 24% con effetti positivi sull’autonomia complessiva.

Tra le specifiche ci sarà spazio per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel con OIS, fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore macro da 5 Megapixel. La camera anteriore sarà una Sony IMX 471 da 16 Megapixel. Lato software ci sarà Android 13 con ColorOS 13. Da notare la presenza del jack audio.

OnePlus ha confermato che lo smartphone supporterà i 120 fps in League of Legends e i 90 fps in Game for Peace. Da segnalare anche la conferma in merito ad uno spessore di 8,15 mm e ad un peso complessivo di 191,5 grammi. Confermate anche la presenza del chip NFC e del sensore IR.

Il design dello smartphone, come evidenziato dalle prime immagini riprenderà quello di altri modelli del brand ma con alcune differenze. Il modulo delle fotocamere non sarà più separato dal resto della scocca e i singoli sensori integrati direttamente nella back cover.

Si tratta del nuovo OnePlus Nord 3?

Il nuovo OnePlus Ace 2V potrebbe essere, come detto, la base di partenza di un nuovo smartphone OnePlus per il mercato globale. Il principale candidato in tal senso potrebbe essere il OnePlus Nord 3. Il punto di riferimento della gamma Nord è atteso per i prossimi mesi e le specifiche del nuovo Ace 2V possono rappresentare una conferma in merito al legame tra il nuovo smartphone destinato al mercato cinese e il Nord 3.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus Nord 3 è atteso sul mercato con un prezzo in linea o superiore di qualche decina di euro rispetto all’attuale riferimento della gamma Nord, il OnePlus Nord 2T, attualmente proposto a partire da 409 euro (ma in offerta sullo store con le promozioni che trovate al link a fine articolo). Nuove conferme in tal senso dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Il lancio del Nord 3, infatti, è programmato per il secondo trimestre del 2023 sul mercato globale.

In copertina OnePlus Nord 2T