Presentato ufficialmente poco più di un mese fa, in parallelo al debutto del top di gamma OnePlus 11, il nuovo OnePlus Pad, primo tentativo del brand di farsi largo sul mercato dei tablet Android, è ora pronto per l’arrivo sul mercato europeo. Il dispositivo ha una data di lancio in Italia. Le vendite non partiranno subito ma sarà necessario attendere qualche settimana per poter mettere le mani sul nuovo tablet di OnePlus. Vediamo i dettagli.

OnePlus Pad: il tablet Android è pronto al debutto in Italia ad aprile

La data da cerchiare sul calendario per il lancio del nuovo OnePlus Pad è quella del prossimo 10 aprile 2023. Tra poco meno di un mese, infatti, OnePlus aprirà i preordini per il suo primo tablet in Europa e, in particolare, sul mercato italiano. La data effettiva di disponibilità del tablet non è ancora nota ma quasi sicuramente le spedizioni partiranno nella seconda metà di aprile.

OnePlus ha anticipato che con il preordine del tablet ci sarà incluso un bonus aggiuntivo. Il sito di OnePlus anticipa che tale bonus sarà rappresentato da 6 mesi del piano da 100 GB di Google One in omaggio ma non possiamo escludere la presenza di ulteriori vantaggi. Da notare, inoltre, che, almeno per il momento, non è stato ufficializzato il prezzo del nuovo OnePlus Pad.

Il tablet è atteso in un’unica configurazione sul mercato (8 GB + 128 GB stando a quanto si legge sul sito ufficiale italiano di OnePlus). Il prezzo, però, non è ancora riportato. Trattandosi del primo progetto di OnePlus in questo segmento di mercato, non c’è la possibilità di un confronto diretto con altri modelli. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

Da notare, inoltre, che il dispositivo sarà commercializzato esclusivamente nella colorazione Verde Halo (unica opzione disponibile sul sito in questo momento. In futuro, OnePlus potrebbe portare sul mercato ulteriori varianti del suo dispositivo. Con il tablet arriveranno anche la Tastiera magnetica OnePlus e la OnePlus Style.

Le specifiche complete di OnePlus Pad

La scheda tecnica di OnePlus Pad non ha segreti. Il brand, infatti, ha già svelato ogni dettaglio del suo nuovo tablet che potrà contare su di un display da 11,61 pollici di diagonale, con pannello IPS LCD. Da notare che il display del tablet presenterà l’insolito formato di 7:5, una via di mezzo tra i formati più diffusi nel mondo dei tablet come il 16:9 e il 4:3.

Il display presenterà risoluzione di 2800 x 2000 pixel ed un refresh rate massimo di 144 Hz (con possibilità di impostare il livero d’aggiornamento scegliendo tra 30, 60, 90, 120 e 144 Hz). OnePlus dichiara per il suo tablet una luminosità massima di 500 nit.

A gestire il funzionamento di OnePlus Pad troveremo il SoC MediaTek Dimensity 9000 che, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, dovrebbe essere proposto anche su OnePlus Nord 3. Il chip sarà supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 9.510 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 67 W.

Tra le specifiche ci sarà spazio per una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, con stabilizzazione EIS, e per una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Per il resto, la scheda tecnica non presenterà particolari carenze: ci sarà il supporto Wi-Fi 6 oltre che il supporto Bluetooth 5.3. Presenta anche una porta USB-C ed un sistema di sblocco tramite Face Unlock (non ci sarà un sensore di impronte digitali). Lato software, il OnePlus Pad potrà contare su Android 13 e Oxygen OS 13.1.

