Realme ha da poco annunciato gli smartphone Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+ come da programma. A seguire le caratteristiche e i prezzi di questi nuovi dispositivi.

Caratteristiche di Realme 10 Pro+

Il design della serie Realme 10 Pro si ispira al concetto di tunnel iperspaziali per come il retro riflette la luce ed è dotato di uno schermo curvo OLED 61° FHD+ da 6,7 ​​pollici protetto da un vetro temperato ad alta resistenza spesso 0,65 mm. Il pannello ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sfodera cornici ultra strette grazie alla tecnologia di packaging COP Ultra.

Lo smartphone adotta una tecnologia di attenuazione automatica ad alta frequenza a 2160 Hz per gli ambienti bui in modo da mantenere colori più accurati in condizioni di scarsa illuminazione.

Realme 10 Pro+ è trainato dal chipset Dimensity 1080 5G affiancato da un massimo di 12 GB di RAM e fino a 8 GB di RAM virtuale, inoltre include un motore di vibrazione lineare dell’asse X, vibrazione di gioco 4D ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la carica flash intelligente da 67 W che può fornire fino al 50% di alimentazione con 17 minuti di ricarica.

Realme 10 Pro+ offre una fotocamera posteriore da 108 MP con tecnologia di fusione dei pixel 9 in 1, architettura dell’immagine di punta HyperShot e zoom ottico 3x.

Specifiche di Realme 10 Pro+

Schermo OLED curvo Full HD+ da 6,7 ​​pollici (2412 × 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento tattile di 360 Hz, frequenza di campionamento istantanea di 1260 Hz, attenuazione PWM di 2160 Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, luminosità fino a 800 nit, HDR 10+, rapporto schermo-corpo del 93,65%.

SoC Octa Core (2 CPU Cortex-A78 da 2,6 GHz + 6 CPU Cortex-A55 da 2 GHz) Processore MediaTek Dimensity 1080 6nm con GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM con 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione, 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione

Doppia SIM (nano+nano)

Android 13 con interfaccia realme 4.0

Fotocamera posteriore da 108 MP con apertura f/1.75, flash LED, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP a 112° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP da 4 cm con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16MP con apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali nel display

Altoparlanti stereo, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/ Beidou a doppia frequenza, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) / 4890 mAh (minima) con ricarica rapida da 67 W

Dimensioni: 161,5×73,9×7,95 mm; Peso: 173 g

Caratteristiche di Realme 10 Pro

Realme 10 Pro è dotato di uno schermo LCD FHD+ da 6,7 ​​pollici con cornice ultra sottile da 1 mm e rapporto schermo-corpo è del 93,76%. Supporta l’attenuazione DC ed è certificato TUV Rheinland.

Il dispositivo adotta una fotocamera posteriore da 108 MP con un’architettura dell’immagine simile a quella di Realme 10 Pro+. Lo smartphone ha un design del telaio 2D con linee nitide, un corpo ultrasottile da 8,1 mm ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh.

Specifiche di Realme 10 pro

Schermo LCD Full HD+ da 6,7 ​​pollici (2400 × 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, rapporto schermo-corpo del 93,76%, luminosità di picco fino a 680 nit

SoC Octa Core (2 CPU Cortex-A78 da 2,6 GHz + 6 CPU Cortex-A55 da 2 GHz) Processore MediaTek Dimensity 1080 6nm con GPU Mali-G68 MC4

8 GB / 12 GB di RAM LPDDR4X con 256 GB di memoria UFS 2.2

Doppia SIM (nano+nano)

Android 13 con interfaccia realme 4.0

Fotocamera posteriore da 108MP con sensore Samsung 1/1.67″ HM6, apertura f/1.75, fotocamera verticale da 2MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16MP con apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Altoparlanti stereo, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB tipo C

Batteria da 5000 mAh (tipica) / 4870 mAh (minima) con ricarica rapida da 33 W

Dimensioni: 163,7×74,2×8,1 mm; Peso: 190 g

Disponibilità e prezzi di Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+

Entrambi gli smartphone sono disponibili nei colori nero, blu e oro. Realme 10 Pro+ con 8 GB + 128 GB ha un prezzo di 1.699 yuan (circa 230 euro), il modello da 8 GB + 256 GB costa 1.999 yuan (circa 270 euro) e il modello da 12 GB + 256 GB costa 2.399 yuan (circa 325 euro).

Realme 10 Pro con 8 GB + 256 GB ha un prezzo di 1.599 yuan (circa 216 euro), mentre il modello da 12 GB + 256 GB costa 1.899 yuan (circa 257 euro). Tutti i modelli sono ordinabili da oggi e saranno in vendita in Cina a partire dal 24 novembre.

