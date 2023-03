Torniamo a parlare di OnePlus e, questa volta, della sua fascia media la quale in precedenza si è resa protagonista di uno “scambio d’identità”: nei mesi scorsi, infatti, vi abbiamo raccontato delle specifiche tecniche trapelate di quello che sembrava essere, a detta del noto informatore OnLeaks, il prossimo OnePlus Nord CE 3 il quale poi si è rivelato essere il fratello minore, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, con tanto di mea culpa del leaker.

Ebbene, confusione a parte, OnePlus Nord CE 3 è tornato a far parlare di sé qualche settimana fa mentre il dispositivo per cui era stato scambiato, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è oggi protagonista di un paio di fughe d’informazioni cruciali che ne confermano le specifiche tecniche svelando inoltre le varianti di colore e, soprattutto, la data di lancio. Nessuno scambio d’identità questa volta. Scopriamole insieme.

Le probabili specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Il leak è merito degli informatori Max Jambor e Mukul Sharma i quali hanno scovato lo smartphone di OnePlus sul sito di certificazione di Singapore IMDA (numero di modello CPH2465, CPH2467 invece per OnePlus Nord CE 3) e sul portale di benchmark Geekbench confermando, di fatto, alcune specifiche chiave nonché il nome definitivo.

Nulla di nuovo per quanto riguarda il design di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G il quale dovrebbe confermare gli elementi evidenziati dai render degli scorsi mesi (inizialmente ritenuti quelli del fratello maggiore OnePlus Nord CE 3) dunque un dispositivo piatto nella parte anteriore in cui è possibile notare un mento più pronunciato rispetto al solito nonché la presenza del foro circolare centrale volto a ospitare la fotocamera anteriore.

Sul posteriore l’attenzione viene catturata dai due oblò, posizionati verticalmente, destinati a ospitare il sensore principale e i due accessori rispettivamente. A fianco è presente il flash LED a doppia tonalità.

Passiamo alle specifiche tecniche trapelate che ci permettono di dipingere un quadro pressoché completo del dispositivo. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dovrebbe montare un pannello IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto d’aspetto 20:9 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una caratteristica inusuale per uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Sotto il cofano, OnePlus pare abbia deciso di affidarsi all’ottimo Snapdragon 695 di Qualcomm, come confermato anche dalle informazioni su Geekbench, coadiuvato da un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4X e uno spazio di archiviazione di 256 GB. In tal senso, in virtù del leak su Geekbench, possiamo segnalare i risultati di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: 688 in single-core e 1796 in multi-core; cifre da prendere con le pinze, sia per l’affidabilità della fonte che, soprattutto, per la valenza dei benchmark nel giudicare la bontà di uno smartphone nel 2023.

Lato autonomia, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dovrebbe montare una capiente batteria da 5000 mAh affiancata dal supporto alla ricarica rapida cablata da 67W.

Parlando di comparto fotografico, come accennato, il dispositivo dovrebbe contare sulla presenza di tre sensori: una primaria da 108 MP, ospitata nell’oblò superiore, e due sensori accessori da 2 megapixel, uno macro e uno per la profondità di campo. Frontalmente dovremmo trovare un sensore da 16 MP.

Lato software, a bordo sarà presente la OxygenOS 13, basata su Android 13. Tra le altre caratteristiche, annoveriamo il sensore d’impronte digitali sul lato del dispositivo, porta USB Type-C e jack da 3,5 mm.

Prezzo, colori e disponibilità dello smartphone

Oltre alla carrellata di specifiche tecniche, il leaker Jambor ha rivelato che OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dovrebbe, quasi sicuramente, essere svelato ufficialmente il 4 aprile in India in due colorazioni, nera e lime.

L’unico segreto inaccessibile persino ai due informatori pare essere il prezzo, su cui ancora tutto tace e del quale sapremo di più in fase di presentazione, con la speranza che una prossima fuga d’informazioni possa dipanare i restanti dubbi.

