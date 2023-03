Col passare dei mesi e poi degli anni, il widget At a Glance (Riepilogo) dei Google Pixel si è arricchito di numerose funzioni: dalle più basilari ed essenziali, a quelle più di nicchia volte a soddisfare le esigenze più particolari come l’introduzione dell’indice della qualità dell’aria (AQI, acronimo di Air Quality Index), per citare un esempio.

Ebbene, l’opera di arricchimento delle funzioni del widget non sembra destinata a rallentare, anzi, Google pare voglia rendere il widget ancora più dinamico e intelligente; infatti sembra essere in procinto di rilasciare alcune nuove funzionalità legate alla prossimità a luoghi d’interesse.

Stando a quanto scovato dai colleghi di 9to5google grazie alla decompilazione dell’APK dell’app Google (versione 14.11), attualmente in Beta, sono presenti indizi riguardo l’aggiunta di funzioni legate alla vicinanza ad aeroporti e stazioni dei treni o autobus. Le suddette novità sono apparse sotto forma di stringhe di codice all’interno dell’APK dell’applicazione:

<string name=”assistant_at_airport”>Near Airport</string> <string name=”assistant_airport_subtitle”>See Arrivals Schedule</string> <string name=”assistant_at_transit_station”>Near Transit Station</string> <string name=”assistant_transit_station_subtitle”>See Arrival and Departure times</string>

Grazie alla geolocalizzazione, il Google Assistant sarà in grado di rilevare la vicinanza a un determinato punto d’interesse e mostrare in autonomia sul widget informazioni importanti quali il gate d’imbarco di un volo o i tempi di partenza e arrivo di un treno o autobus.

Peraltro, in futuro gli sviluppatori di terze parti potranno sfruttare le API del widget At a Glance per integrare un link al sito di una determinata compagnia aerea e molto altro.

Resta da capire in che modo Google deciderà di plasmare l’interfaccia del widget al fine di mostrare in maniera chiara, concisa ma poco invasiva le informazioni rilevanti al momento giusto.

Compito che non dovrebbe rivelarsi particolarmente arduo vista la grande flessibilità di Big G nel modificare a proprio piacimento il widget At a Glance, come testimoniato dal lavoro svolto negli ultimi anni e dalle novità presenti sull’ultima Developer Preview di Android 14.

