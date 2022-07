Il widget At A Glance è una delle caratteristiche più peculiari dei Google Pixel: nato per mostrare il meteo e gli impegni del calendario, nel corso degli anni si è costantemente aggiornato aggiungendo numerose funzionalità che ora ammontano a 14.

Gli avvisi di consegna con Nest Doorbell e un “Cross Device Timer” integrato con Google Home sono solo alcune tra le più recenti aggiunte al widget del launcher dei Pixel che è pronto ad abbracciare una funzionalità annunciata nel Feature Drop di Giugno: l’indice di qualità dell’aria (Air Quality Index).

L’indice di qualità dell’aria (AQI) è un valore numerico utilizzato dalle agenzie governative per quantificare il livello di inquinamento dell’aria o quanto si prevede che sarà inquinata. Col passare degli anni è diventato un tema sempre più d’attualità anche a causa del palesarsi delle conseguenze più concrete dell’emergenza climatica come i numerosi incendi causati dalle alte temperature.

L’utilissimo indice di qualità dell’aria sbarca su At A Glance

Come precisato da Google stessa, l’AQI non sarà sempre visibile ma verrà utilizzato per allertare gli utenti qualora il livello di inquinamento dovesse raggiungere livelli malsani per “le categorie di persone più vulnerabili“.

Esso apparirà accanto alle condizioni meteorologiche come un valore numerico accompagnato da un puntino la cui colorazione indicherà la qualità dell’aria. Arancione se i livelli dovessero essere preoccupanti, giallo qualora fossero “Moderati” e in miglioramento.

Inoltre, a differenza di altre funzioni, non avrà un’impostazione dedicata in quanto si integrerà negli attuali controlli del meteo. Tappando sul valore numerico dell’ AQI si verrà rimandati alla ricerca Google “Qualità dell’aria vicino a me” che fornirà ulteriori informazioni a riguardo.

Attualmente l’indice di qualità dell’aria sul widget At A Glance è disponibile per i Pixel negli Stati Uniti, Australia e India ma confidiamo possa raggiungere l’Europa molto presto.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia Android 13 beta 4.1 per i Google Pixel 4, 4a, 4a 5G, 5 e 6