Il mese scorso Android Auto ha raggiunto la versione 9.0 stabile che tuttavia non ha introdotto nuove funzionalità, ma solo ottimizzazioni della stabilità e correzioni di bug minori.

Google ha appena rilasciato la versione 9.1 di Android Auto e anche questa volta non sono evidenti modifiche o nuove funzionalità.

Android Auto 9.1 stabile è disponibile

Spesso gli aggiornamenti di Android Auto non introducono novità in quanto vengono rilasciati a distanza ravvicinata, inoltre Google è notoriamente vaga nel descrivere cosa ha modificato con la nuova versione dell’app.

Android Auto 9.1 non introduce modifiche e tantomeno nuove funzionalità, quindi è probabile che il colosso di Mountain View abbia migliorato la stabilità generale dell’app e applicato le canoniche correzioni di bug.

È possibile che il lancio della nuova interfaccia Coolwalk che permette di eseguire contemporaneamente fino a tre applicazioni non sia ancora completo.

Come aggiornare Android Auto

L’aggiornamento alla versione 9.1 di Android Auto è in fase di rilascio per tutti gli utenti tramite Google Play Store e potete ottenerla utilizzando il badge che trovate a seguire. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il relativo file APK disponibile su APKMirror.

