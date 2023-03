Nemmeno il tempo di salutare il precedente ciclo di sviluppo che ne parte un altro: Google ha infatti avviato il rilascio della beta 1 di Android 13 QPR3 su tutti gli smartphone Pixel supportati di coloro che hanno aderito al programma beta.

Si tratta della prima versione in anteprima del terzo ciclo di sviluppo trimestrale di Android 13 che terminerà a giugno con il rilascio della versione stabile di Android 13 QPR3 e del Pixel Feature Drop di giugno (che sarà il terzo per Android 13 e il secondo di questo 2022).

A un paio di giorni di distanza rispetto al rilascio della versione stabile di Android 13 QPR2 che ha portato sugli smartphone della gamma Pixel compatibili il Pixel Feature Drop di marzo, Google ha avviato il nuovo ciclo di sviluppo che porterà al rilascio di Android 13 QPR3.

Nel rispetto dei programmi esposti qualche giorno fa, il colosso di Mountain View ha infatti rilasciato, agli utenti registrati al programma beta di Android, la beta 1 di Android 13 QPR3, primo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale atteso a giugno.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile riceveranno tante nuove funzionalità che andranno a costituire il prossimo Pixel Feature Drop atteso a giugno, secondo aggiornamento delle funzionalità dell’anno, nonché terzo (ed ultimo) aggiornamento delle funzionalità di Android 13.

La nuova build distribuita da Big G è la T3B1.230224.005 (con le patch di sicurezza aggiornate a marzo 2023) ed ha un peso di 2,36 GB su Google Pixel 7 Pro.

Ecco le note di rilascio che accompagnano il rilascio della beta 1 di Android 13 QPR3:

Android 13 QPR3 Beta 1 (T3B1.230224.005) includes the updates in the latest public March Feature Drop release plus additional features, bug fixes, and performance optimizations. For more details, please review the latest release notes.

Android 13 QPR3 Beta will continue until Android 14 Beta kicks off. If you’re participating in QPR3 beta, you will automatically receive an over-the-air (OTA) update to Android 14 Beta 1 when it becomes available. No separate program opt-in is required. We’ll provide more information as we get closer to the Android 14 beta release.