Google ha appena annunciato che la prossima settimana inizierà il nuovo ciclo di beta testing con il rilascio della prima beta di Android 13 QPR3, che finirà con l’arrivo del Pixel Feature Drop di giugno.

Con l’arrivo del Feature Drop di marzo, inizialmente previsto come di consueto per il primo lunedì del mese e stranamente non ancora rilasciato, si è chiusa la fase di aggiornamenti dedicata alla QPR2 di Android 13, e dal prossimo 13 marzo sarà il turno della prima beta di Android 13 QPR3, che inizierà ad introdurre e testare nuove funzioni che arriveranno poi in versione stabile su tutti gli smartphone Pixel all’inizio dell’estate.

Con Android 13 QPR3 Google cambia le regole della versione beta

Tramite un post su Reddit, Google ha spiegato che con l’arrivo di Android 13 QPR3 Beta 1 verrà cambiato il modo in cui si potrà passare alla versione stabile al termine del ciclo di aggiornamenti in beta. Fino ad ora infatti tutti i dispositivi registrati al programma beta ricevevano in automatico l’aggiornamento alla versione stabile con il relativo Pixel Feature Drop senza perdere alcun dato, salvo poi registrare nuovamente il proprio dispositivo con l’inizio del nuovo ciclo di aggiornamenti beta.

Da ora in poi, invece, per ricevere l’aggiornamento alla versione stabile – in questo caso il Feature Drop di marzo non ancora rilasciato – gli utenti dovranno manualmente uscire dal programma beta. In caso contrario il dispositivo riceverà automaticamente Android 13 QPR3 Beta 1, continuando ad oltranza a ricevere gli aggiornamenti in versione beta.

Se siete attualmente registrati al canale beta di Android 13 QPR2 e volete ricevere l’aggiornamento al Pixel Feature Drop di marzo previsto nei prossimi giorni potete optare per due diverse soluzioni:

cancellate il vostro dispositivo dal programma beta prima del 13 marzo e ignorate l’aggiornamento OTA di downgrade alla versione stabile, aspettando invece la notifica per l’aggiornamento Feature Drop. In questo modo non verrà perso alcun dato;

se dopo il 13 marzo siete ancora iscritti al programma beta ricevete la notifica dell’aggiornamento ad Android 13 QPR3 Beta 1, non installatelo e aspettate l’arrivo del Feature Drop di marzo. Uscire dal programma dopo aver installato la beta 1 porterà invece alla perdita dei dati come di consueto.

