Con qualche ora di ritardo rispetto all’avvio della distribuzione, Samsung ufficializza il rilascio della One UI 5.1 per la prima ondata di smartphone Galaxy. Abbiamo dunque l’indicazione ufficiale dei primi modelli che la stanno ricevendo o che la riceveranno in questi giorni, insieme a qualche dettaglio in più sulle novità.

Le novità della One UI 5.1 ufficializzate da Samsung

Samsung annuncia quest’oggi il rollout della One UI 5.1, che abbiamo iniziato a conoscere con la serie Galaxy S23 lanciata il 1° febbraio 2023 durante l’evento Unpacked. La distribuzione è partita, come prevedibile, dalla serie Samsung Galaxy S22, ma coinvolge già diversi altri modelli come Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, le serie Galaxy S21 e Galaxy S20.

“One UI 5.1 è l’esempio aggiornato dell’impegno di Samsung nel fornire agli utenti Galaxy le ultime innovazioni il prima possibile“, ha dichiarato Janghyun Yoon, EVP e Senior Executive, Software Office di Samsung Electronics. “Nelle ultime settimane, abbiamo lavorato a stretto contatto coi nostri fornitori di servizi e operatori partner per portare la One UI 5.1 sugli attuali smartphone e tablet Galaxy sparsi per il mondo entro poche settimane dell’annuncio della serie Galaxy S23“.

Con la One UI 5.1 gli utenti possessori di smartphone compatibili possono sfruttare le funzionalità Expert RAW in modo più semplice e immediato, direttamente all’interno dell’app Fotocamera preinstallata. In più, la rinnovata rimasterizzazione delle foto basata sull’Intelligenza Artificiale è in grado di migliorare i dettagli delle immagini migliorando la luminosità, ottimizzando i dettagli e apportando correzioni del colore anche nelle scene in controluce. All’interno della Galleria, la funzione gomma si allarga e permette di rimuovere anche ombre e riflessi indesiderati. Come abbiamo visto i giorni scorsi, l’app offre una funzione di ricerca migliorata e la possibilità di creare album di famiglia.

Tra le altre novità, Samsung cita il nuovo widget meteo dinamico, che analizza le attuali condizioni e crea un design personalizzato corrispondente, ma anche il migliorato widget Smart Suggestions, ora in grado di suggerire brani e playlist di Spotify basate sull’attività dell’utente. Abbiamo inoltre passi avanti per le modalità e le routine, ancora più avanzate e personalizzabili con sfondi, suonerie, sensibilità al tocco e font.

Grazie alla One UI 5.1, Samsung ha poi migliorato l’integrazione tra i dispositivi del suo ecosistema. Gli utenti possono godersi un ecosistema connesso attraverso il proprio smartphone e il PC con Multi Control esteso tra Galaxy Book, tablet e telefoni: la funzione è compatibile con gli smartphone con One UI 5.1, i tablet con One UI 4.1 e i notebook Galaxy Book lanciati dal 2021 in poi. Permette di condividere il mouse, la tastiera o il trackpad del PC, di sfruttare il copia-incolla, di trascinare file e non solo, anche attraverso Collegamento a Windows e Samsung Internet Browser.

Quali modelli stanno ricevendo o riceveranno la One UI 5.1

L’aggiornamento alla One UI 5.1 è già in distribuzione per la prima ondata di smartphone, che comprende i seguenti modelli:

Nelle prossime settimane sarà disponibile anche per Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G e altri modelli, che immaginiamo comprenderanno i più recenti delle serie Galaxy A e Galaxy Tab. Continuate a seguirci per ulteriori dettagli sulla distribuzione. Avete già ricevuto la One UI 5.1 sul vostro Samsung Galaxy?

