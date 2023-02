Torniamo ad occuparci dei Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54, i due smartphone Android medio-gamma che costituiranno il pezzo forte della proposta 2023 per quanto riguarda la serie Galaxy A del produttore sudcoreano.

Nelle ultime settimane i rumor sui due smartphone stanno diventando sempre più corposi, sia perché ci avviciniamo al momento del lancio, sia perché si tratta di dispositivi molto importanti nell’economia di Samsung, costituendo una buona fetta degli smartphone spediti ogni anno. Nelle ultime ore, poi, sono trapelate le specifiche tecniche pressoché complete dei due smartphone, facendo maggiore chiarezza sulle potenzialità dei due dispositivi.

Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54 al centro di nuovi rumor

I prossimi Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54 dovranno raccogliere l’eredità importante dei Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G, protagonisti assoluti nella fascia media dello scorso anno; se Galaxy A33 5G aveva migliorato sensibilmente il predecessore Galaxy A32 5G, Galaxy A53 5G ha un po’ deluso le aspettative rispetto al predecessore Galaxy A52s 5G, ancora oggi uno dei più equilibrati smartphone medio-gamma sul mercato.

È lecito chiedersi dove potrebbero andare ad innovare i prossimi esponenti di punta della serie Galaxy A e, oltre alle indiscrezioni trapelate in precedenza, prova a darci una risposta il portale WinFuture.de che ha condiviso le specifiche dei due smartphone.

Il design degli smartphone Galaxy è ormai questo

Anche Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54 si uniformeranno alla nuova filosofia di design del produttore sudcoreano, consacrata con i top gamma della serie Galaxy S23 e pronta a sbarcare anche sulla fascia media: in sostanza, rispetto ai predecessori, i due smartphone non avranno più l’isola sporgente, raccordata con la scocca, a contenere il comparto fotografico; i sensori sporgeranno singolarmente, ma di loro parleremo fra poco.

Sul fratello minore, che in realtà sarà il più grande dei due, viene confermato il notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore, mentre il maggiore avrà ancora una volta il foro circolare. Entrambi, potranno contare su un pannello Super AMOLED con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel), spalmata su una diagonale da 6,4 pollici per il Samsung Galaxy A54 e su una diagonale da 6,6 pollici per il Samsung Galaxy A34.

Rispetto ai modelli di punta, inoltre, sembra quasi scontato che le cornici attorno ai display possano risultare leggermente più pronunciate. Entrambi gli smartphone dovrebbero essere nuovamente certificati IP67.

Nuovo sensore principale, ma solo per il maggiore

Stando a quanto riportato, gli smartphone offriranno un comparto fotografico triplo: rispetto ai predecessori si perde l’ormai inutile sensore accessorio per la profondità di campo.

Il Samsung Galaxy A34 dovrebbe proporre, bene o male, il medesimo comparto del predecessore, offrendo un sensore grandangolare da 48 megapixel (stabilizzato otticamente), un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. All’anteriore, nel notch a goccia, resta la fotocamera da 13 megapixel.

Il Samsung Galaxy A54, invece, abbandonerà il sensore principale da 64 megapixel che dovrebbe lasciare il posto ad un sensore da 50 megapixel, sempre con PDAF e OIS che, si spera, possa risultare di qualità maggiore; ad affiancare il nuovo sensore principale, dovrebbero essere confermati l’ultra-grandangolare da 12 megapixel e il macro da 5 megapixel. Anche la fotocamera anteriore dovrebbe essere confermata, rimanendo da 32 megapixel.

I due smartphone dovrebbero puntare su SoC differenti

L’aspetto su cui i due smartphone potrebbero essere maggiormente differenziati è il cuore pulsante che lo scorso anno era, su entrambi i modelli, l’Exynos 1280.

Samsung Galaxy A54 dovrebbe puntare sulla nuova generazione del SoC di fascia media prodotto internamente, ovvero l’Exynos 1380: si tratta di una soluzione prodotta con processo produttivo a 5 nm e dotata di una CPU octa-core (4 di potenza a 2,4 GHz e quattro di efficienza a 2 GHz) e di una GPU Mali G68 di ARM; le prestazioni dovrebbero crescere nell’ordine del 30% in multi-core rispetto al predecessore.

Samsung Galaxy A34, invece, dovrebbe ruotare attorno al SoC Dimensity 1080 (MT6877V) di MediaTek, una soluzione prodotta a 6 nm e dotata di una CPU octa-core e della stessa GPU Mali G68.

Per quanto concerne il comparto connettività non ci saranno problemi: entrambi avranno un reparto abbastanza completo, tra supporto alle reti 5G, NFC e porta USB Type-C; sembra, tuttavia, che solo Galaxy A54 possa contare sul supporto al Wi-Fi 6.

Entrambi gli smartphone, poi, sarebbero dotati di 6 o 8 GB di memoria RAM, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W e, al netto di sorprese, arriveranno con a bordo (almeno) la One UI 5.0 basata su Android 13.

Presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy A34

Display: Super AMOLED da 6,6” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: 13 MP (in un notch a goccia)

(in un notch a goccia) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.x , GPS, NFC , USB Type-C

, , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

Presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy A54

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: 32 MP (in un notch a goccia)

(in un notch a goccia) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS, NFC , USB Type-C

, , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

Quando arriveranno i nuovi Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54?

La mole crescente di rumor nei confronti dei medio-gamma di nuova generazione di casa Samsung suggerisce che il loro arrivo è dietro l’angolo.

Basandoci sulle tempistiche adottate lo scorso anno (Galaxy A33 e Galaxy A53 vennero presentati il 17 marzo 2022) e prendendo ad esempio il comportamento tenuto quest’anno con i Galaxy S23 rispetto ai Galaxy S22 (una settimana in anticipo), è lecito aspettarsi che i nuovi Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54 possano fare il loro debutto nelle fasi iniziali del mese di marzo.

Dei possibili prezzi di vendita abbiamo già parlato in un altro articolo pubblicato nella giornata di venerdì ma, secondo quanto riportato dal portale WinFuture.de, i prezzi potrebbero essere di qualche decina di euro più bassi, pur risultando più alti rispetto ai modelli 2022.

Sembra, infine, che nel 2023 non ci sarà spazio per il successore di Samsung Galaxy A73 5G (trovate qui la nostra recensione), in seguito ad un presunto cambio di strategia da parte di Samsung. Non ci resta che attendere la prossima fuga di notizie per fare ulteriore chiarezza, in attesa che questi due smartphone, su cui Samsung punta molto come sempre, diventino ufficiali.

