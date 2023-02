Archiviato il lancio ufficiale degli ultimi smartphone di punta del brand, Samsung si concentra ora sulla fascia media che vedrà presto arrivare due nuovi dispositivi: Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G. Riguardo agli smartphone in questione circolano voci già da un po’, abbiamo infatti già avuto modo di vedere alcuni render dei dispositivi (qui e qui) e alcune caratteristiche tecniche; oggi invece ci concentriamo su quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita dei prossimi smartphone della serie A di Samsung.

Ecco i presunti prezzi di Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54 per l’Europa

Le informazioni riportate di seguito provengono dai colleghi di Appuals, che hanno ricevuto le seguenti indiscrezioni da fonti non meglio specificate; gli smartphone in questione saranno disponibili per la vendita in diverse colorazioni e differenti configurazioni di memoria, come di seguito riportato.

Samsung Galaxy A34 5G dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni lime, argento, viola e grafite, con le seguenti configurazioni e prezzi:

6 GB di RAM + 128 GB di memoria interna con un prezzo compreso tra 410 e 430 euro

e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna con un prezzo compreso tra 470 e 490 euro

Samsung Galaxy A54 5G invece dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni lime, bianco, viola e grafite, con le seguenti configurazioni e prezzi:

8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna con un prezzo compreso tra 530 e 550 euro

e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna con un prezzo compreso tra 590 e 610 euro

Stando alle ultime indiscrezioni Galaxy A34 dovrebbe essere equipaggiato con un processore Dimensity 1080, un display da 6,6 polllici AMOLED con risoluzione FHD, tripla fotocamera posteriore, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25 W, scanner di impronte digitali in-display, NFC e misurerà 161,3 x 77,7 x 8,2 mm. Per quanto riguarda il modello A54 invece, questo dovrebbe poter contare su un processore Exynos 1380, un display da 6,4 pollici AMOLED con risoluzione FHD, tripla fotocamera posteriore, batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 25 W, scanner di impronte digitali in-display, connettività Wi-Fi 6, NFC e misurerà 158,3 x 76,7 x 8,2 mm.

Entrambi i dispositivi dovrebbero arrivare sul mercato con Android 13 a bordo, per il momento non ci sono informazioni precise circa le tempistiche di lancio, ma non dovrebbe mancare molto.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Samsung del mese