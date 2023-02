Se avete visto i presunti prezzi della nuova gamma Galaxy A 2023 e le cifre vi hanno spaventato, forse è il momento per decidervi ad acquistare Samsung Galaxy A53. Lo smartphone di fascia media è in offerta a un ottimo prezzo, decisamente più interessante rispetto a quello consigliato al lancio.

Samsung Galaxy A53 insidia il successore grazie a questa offerta

Samsung Galaxy A53 è il modello più rappresentativo della fascia media 2022 del produttore sud-coreano. Lanciato a una cifra un po’ alta e con qualcosa da affinare, nel corso dei mesi ha ricevuto alcuni aggiornamenti migliorativi ed è calato di prezzo in modo consistente. Per chi non lo conoscesse, lo smartphone mette a disposizione uno schermo Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e sensore d’impronte integrato, e il SoC Exynos 1280 octa core affiancato, in questa versione in offerta, da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD).

A livello fotografico offre una fotocamera anteriore da 32 MP e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP, macro da 5 MP e per la profondità da 5 MP. A bordo anche connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, anche se purtroppo il caricabatterie non è incluso nella confezione. Lato software il dispositivo ha debuttato con la One UI 4.1 basata su Android 12, ma ha già ricevuto da tempo Android 13 con la One UI 5.0: secondo le promesse di Samsung dovrebbe ricevere altri tre aggiornamenti di Android e quattro anni circa di update di sicurezza.

Samsung Galaxy A53 è stato lanciato nel mese di marzo 2022 al prezzo consigliato di 469,90 euro (6-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a 320 euro nella colorazione nera, con uno sconto di circa 150 euro. Per eventuali indecisioni potete consultare non solo la nostra recensione, ma anche la nostra riprova a distanza di qualche mese, utile per apprezzare i vari miglioramenti.

Acquista Samsung Galaxy A53 in offerta

Leggi anche: Riprova Samsung Galaxy A53 5G