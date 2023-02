La divisione italiana di OPPO ha ufficializzato in Italia l’arrivo del medio-gamma OPPO A78 5G, smartphone Android annunciato in precedenza su altri mercati ma che adesso arriva anche nel Bel Paese.

Rispetto al modello precedente rinnova un po’ il design e mantiene tutte quelle caratteristiche che lo configurano come uno smartphone piuttosto affidabile, grazie anche alla batteria da 5000 mAh che vi accompagnerà almeno in un giorno intero di utilizzo.

OPPO A78 5G: cosa offre?

Come anticipato in apertura, il produttore cinese OPPO ha lanciato anche in Italia OPPO A78 5G, smartphone già presentato all’inizio del mese di gennaio in Malesia. Fondamentalmente, il modello che arriva in Italia è lo stesso presentato allora, con alcune piccole differenze da reperire qua e là.

Partendo dal design, ritroviamo uno smartphone che riprende da vicino, almeno al posteriore, l’estetica di OPPO Reno8 T, altro smartphone recentemente presentato in Italia dal produttore cinese, anche se la lavorazione OPPO Glow è sfruttata su materiale plastico. OPPO A78 5G è certificato IP54 e offre, al posteriore, un comparto fotografico doppio composto da un sensore grandangolare da 50 megapixel e da un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel.

È interessante notare che OPPO abbia introdotto la funzionalità 108MP Ultra-Clear Image che, tramite l’utilizzo di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, incrementa la risoluzione delle immagini fino a 108 megapixel, mantenendo un elevato livello di chiarezza.

A chiudere il comparto fotografico, troviamo la fotocamera anteriore da 8 megapixel, contenuta all’interno di un notch a goccia scavato nella parte superiore del display, un pannello IPS LCD (denominato WaterDrop) da 6,56 pollici con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento e di campionamento del tocco a 90 Hz, tarato per preservare salute e comfort della vista grazie al sistema All-Day AI Eye Comfort.

Completano il pacchetto multimediale di OPPO A78 5G due speaker con audio stereo, affinato dalla tecnologia Real Original Sound che regola in maniera ottimale il suono mentre si ascolta musica, si guarda un video o si gioca; anche qui, poi, è presente la funzionalità Ultra Volume Mode che fornisce un boost ulteriore al volume massimo degli altoparlanti.

Al netto del fatto che si tratta di uno smartphone che andrà sicuramente benissimo per la maggior parte degli utenti, OPPO A78 5G è l’emblema del momento difficile che sta affrontando il panorama smartphone: mantiene praticamente invariata la scheda tecnica rispetto al predecessore OPPO A77 5G e, addirittura, subisce la scelta di un SoC più datato e meno performante, ovvero il Dimensity 700 (prodotto a 7 nm) in luogo del Dimensity 810 (prodotto a 6 nm), rimanendo comunque in casa MediaTek.

Ad affiancare il SoC, troviamo 4 o 8 GB di memoria RAM (tipo LPDDR4X), espandibile tramite la OPPO RAM Expansion (prende “in prestito memoria dallo spazio di archiviazione) di 1, 2 o 4 GB nel primo caso e di 4, 6 o 8 GB nel secondo caso, e 128 GB di spazio di archiviazione (memorie UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB.

La scelta del SoC e la risoluzione del display, unita a una batteria da ben 5000 mAh, permettono allo smartphone di candidarsi al ruolo battery phone, consentendo di superare una giornata intensa senza patemi per quanto concerne la ricarica che, a proposito, è la SUPERVOOC Flash Charge da 33 W di OPPO, tecnologia che consente allo smartphone di ricaricarsi completamente, da zero, in 67 minuti.

OPPO A78 5G, come suggerito dal nome, supporta le reti 5G ed è uno smartphone Dual SIM, offrendo inoltre il supporto al Wi-Fi 5 e al Bluetooth 5.3, il tag NFC, il GPS e una porta dati/di ricarica USB Type-C. Chiude il pacchetto, il sistema operativo Android 13 personalizzato con l’interfaccia proprietaria ColorOS 13, fattore che consente allo smartphone di offrire la medesima esperienza utente premium degli smartphone più blasonati del brand.

Infine, parliamo della confezione di vendita di OPPO A78 5G che include, oltra allo smartphone, il caricabatterie da 33 W, un cavo di ricarica USB Type-C, la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM e la manualistica rapida; assente, purtroppo, una cover protettiva.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO A78 5G.

Dimensioni: 163,8 x 75,1 x 7,99 mm

x x Peso: 188 grammi

Materiali: plastica (frame e scocca posteriore) e vetro (anteriore)

(frame e scocca posteriore) e (anteriore) Display: IPS LCD WaterDrop da 6,56” HD+ (720 x 1612 pixel, in 20:9) Refresh rate a 90 Hz Luminosità tipica: 480 nit Luminosità di picco: 600 nit Frequenza di campionamento del tocco: 90 Hz Protezione: Panda Glass

da (720 x 1612 pixel, in 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 700 (7 nm)

(7 nm) Memoria RAM: 4 o 8 GB (LPDDR4X), espandibile rispettivamente di 1/2/4 o 4/6/8 GB con OPPO RAM Expansion

o (LPDDR4X), espandibile rispettivamente di 1/2/4 o 4/6/8 GB con OPPO RAM Expansion Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD (fino a 1 TB)

(UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD (fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Samsung S5KJN1SQ03) da 50 MP (f/2.2) con PDAF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: si (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Certificazione: IP54

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi di OPPO A78 5G

Il nuovo OPPO A78 5G è già disponibile all’acquisto in Italia, sia su OPPO Store che presso rivenditori terzi come Amazon e le principali catene dell’elettronica di consumo.

Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Glowing Black e Glowing Blue e in due configurazioni di memoria che fungono da discriminante per il prezzo di vendita, anticipato una settimana fa dai rumor:

Configurazione 4+128 GB al prezzo di 329,99 euro

al prezzo di Configurazione 8+128 GB al prezzo di 369,99 euro

Acquista OPPO A78 5G su OPPO Store

