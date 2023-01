Dalla Malesia arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di OPPO di fascia media: stiamo parlando di OPPO A78 5G, device che può essere considerato una versione rinominata di OPPO A58 5G, telefono lanciato in Cina alcuni mesi fa.

Le principali caratteristiche di OPPO A78 5G

Animato da un processore MediaTek Dimensity 700 (con una GPU Mali G57 integrata), il nuovo smartphone di OPPO può contare su un display LCD da 6,54 pollici con risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel), densità di 269 ppi, refresh rate a 90 Hz, luminosità massima di 600 nit e un notch in alto al centro per la fotocamera frontale.

Passando al comparto memoria, OPPO A78 5G può contare su 8 GB di RAM LPDDR4X e su 128 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 2.2).

Per quanto riguarda il settore imaging, frontalmente lo smartphone presenta un singolo sensore da 8 megapixel per i selfie e le videochiamate mentre sulla parte posteriore si trova una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.8), accompagnato da un sensore in bianco e nero.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di fascia media di OPPO troviamo il supporto alle connettività 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Glonass, Galileo e BeiDou, il supporto Dual SIM, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un altoparlante stereo, una porta USB Type-C e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale della scocca.

OPPO A78 5G può contare su una scocca di dimensioni pari a 163,8 × 75,1 × 7,99 mm (con un peso di 188 grammi), dotata di certificazione IPX4 (resistenza all’acqua) e al cui interno trova posto una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con l’interfaccia personalizzata ColorOS 13, basata su Android 13.

Prezzo e disponibilità

In Malesia OPPO A78 5G sarà venduto in due colorazioni (Glowing Black e Glowing Purple) ad un prezzo non ancora comunicato. Nelle prossime settimane lo smartphone dovrebbe essere lanciato anche in altri mercati.

