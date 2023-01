Tra gli smartphone che OPPO ha in programma di lanciare in Europa nelle prossime settimane vi sono anche OPPO Reno 8T 4G e OPPO A78 5G, device quest’ultimo che è già stato annunciato a inizio mese in India.

Caratteristiche e prezzo di OPPO Reno 8T 4G

Iniziando da OPPO Reno 8T 4G, lo smartphone potrà contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 120 Hz, luminosità massima di 600 nit e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali e sarà animato da un processore MediaTek Helio G99, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto imaging, gli utenti potranno fare affidamento su una fotocamera frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore con sensore primario OmniVision da 100 megapixel, supportato da un sensore con ottica micro da 2 megapixel e un sensore in bianco e nero da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di OPPO Reno 8T 4G troviamo una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W), una scocca con certificazione IP54 e dimensioni pari a 160,6 x 73,7 x 7,85 mm, un peso di 180 grammi e interfaccia ColorOS 13 basata su Android 13.

In Europa OPPO Reno 8T 4G dovrebbe arrivare in due colorazioni (nera e arancione) a 399 euro.

Il prezzo europeo di OPPO A78 5G

Così come previsto, dopo essere stato lanciato in India, OPPO A78 5G arriverà anche in Europa con la medesima dotazione tecnica e in due colorazioni (nera e blu).

Per quanto riguarda i prezzi, la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata dovrebbe essere venduta a 329 euro mentre quella con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 369 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando OPPO Reno 8T 4G e OPPO A78 5G faranno il loro esordio nel Vecchio Continente.