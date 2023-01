Se volete entrare nel “mondo” Pixel e non volete spendere troppo, la vostra scelta dovrebbe ricadere su Google Pixel 6a, lo smartphone di fascia media della casa di Mountain View. Si tratta di un prodotto dalle dimensioni umane, con supporto software duraturo e la giusta dose di potenza. Vediamo come acquistarlo in offerta.

Google Pixel 6a torna in offerta con 120 euro di sconto

Pixel 6a è lo smartphone Google perfetto per chi non vuole svenarsi: ha in comune diverse specifiche con il fratello maggiore Pixel 6, come ad esempio il SoC Google Tensor, e non costringe a rinunciare a troppe peculiarità. Oltre al chipset fatto in casa, mette a disposizione uno schermo OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Uno dei pochi punti deboli riguarda proprio il pannello, che si ferma a 60 Hz: del resto, a qualcosa bisogna pur rinunciare per scendere col prezzo (al lancio 459 euro contro i 649 del fratello maggiore).

Il “Pixellino” è in grado di dire la sua anche nel ramo fotografico: dispone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP (f/1.7) con PDAF e OIS e un sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP, oltre a una fotocamera anteriore con sensore IMX355 da 8 MP. Lato connettività non ci sono rinunce, al di là della porta per il jack audio da 3,5 mm: abbiamo 5G (dual SIM con eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W.

Google Pixel 6a è stato lanciato nel mese di luglio 2022 al prezzo consigliato di 459 euro, ma potete acquistarlo in offerta su eBay al prezzo di 339,90 euro nella colorazione Grigio antracite. Lo smartphone è venduto e spedito da un negozio con il 100% di feedback positivi. Se siete interessati non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni avete a disposizione la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 6a in offerta

