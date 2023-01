Qualora siate alla ricerca di un tablet Android, con i Winter Days di Unieuro potreste trovare ciò che fa al caso vostro: la nota catena italiana dell’elettronica di consumo propone in offerta svariati modelli di Samsung Galaxy Tab, dai modelli di fascia bassa ai modelli di fascia alta.

Queste offerte, valide esclusivamente online fino al prossimo 29 gennaio, permettono di usufruire di uno sconto di base e di un ulteriore extra-sconto che fa scendere ulteriormente il prezzo finale. Scopriamo tutti i dettagli di questa promozione.

Molti tablet a marchio Samsung sono in offerta da Unieuro

Unieuro ha lanciato i Winter Days, una promozione online che consente, fino al 29 gennaio 2023, di acquistare in offerta tanti prodotti, principalmente a marchio Samsung.

Oltre agli smartphone, ai dispositivi indossabili e alle TV, il produttore sudcoreano realizza tablet Android per ogni esigenza ed è proprio su di essi che focalizziamo la nostra attenzione: sono infatti una ventina i Samsung Galaxy Tab che rientrano nella promozione che prevede, oltre allo sconto base, un ulteriore extra-sconto variabile (fino a 250 euro) che può essere sfruttato tramite coupon sconto.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus ed S8 Ultra

Presentati il 9 febbraio 2022 in concomitanza con la famiglia Galaxy S22, i tablet Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra sono attualmente la proposta di fascia alta del produttore sudcoreano nel panorama dei tablet Android.

Dotati di SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm (a differenza degli smartphone top gamma 2022 che, qui in Italia, offrono un SoC Exynos), supporto alla S Pen (inclusa in confezione) e display a 120 Hz (Super AMOLED per i modelli Plus e Ultra, TFT LCD per il modello base), tutti e tre i Samsung Galaxy Tab S8 vengono proposti in offerta da Unieuro a prezzi decisamente allettanti, grazie anche al codice sconto extra tramite coupon.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Ufficializzato a maggio del 2021, il Samsung Galaxy Tab S7 FE è la Fan Edition del Galaxy Tab S7 lanciato nel 2020; è un tablet capace di offrire buone specifiche, come un display LCD da 12,4 pollici con risoluzione QHD, il SoC Snapdragon 750G di Qualcomm, supporto alla S Pen e un buon comparto connettività.

Samsung Galaxy Tab S7 FE (6+128 GB, Wi-Fi, Black) al prezzo di 499,90 euro invece di 749,00 euro su Unieuro grazie allo sconto del 19% e al coupon EXTRA100 ( -100 euro )

(6+128 GB, Wi-Fi, Black) al prezzo di invece di 749,00 euro su Unieuro grazie allo sconto del e al coupon EXTRA100 ( ) Samsung Galaxy Tab S7 FE (4+64 GB, Wi-FI, Black) al prezzo di 449,90 euro invece di 699,00 euro su Unieuro grazie allo sconto del 21% e al coupon EXTRA100 (-100 euro)

Gli altri tablet Samsung in offerta

Al netto dei tablet di fascia alta e medio-alta, il produttore sudcoreano realizza anche tanti tablet di fascia media o entry-level, proposti in offerta con prezzi che partono anche al di sotto dei 200 euro: in questo gruppo, tra i modelli disponibili alla stesura dell’articolo, rientrano il Galaxy Tab S6 Lite (2022) e il Galaxy Tab A8.

Per sfruttare il coupon sconto, è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello e, raggiunta la pagina del carrello, cliccare sul pulsante “Ho un codice coupon”, inserire il codice e cliccare su “Applica”; a questo punto, il totale verrà ricalcolato automaticamente.

Come avrete notato, alcuni dei prodotti potrebbero risultare come “attualmente non disponibili” ma potrebbero rientrare prima del termine ultimo dell’offerta: in generale, salvo esaurimento scorte, queste e tutte le altre offerte dei Winter Days saranno attive fino al prossimo 29 gennaio e possono essere consultate tramite il link sottostante.

Tutte le offerte dei Winter Days Unieuro – valide online fino al 29 gennaio 2023

Ricordiamo, infine, che con l’acquisto online è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile usufruire del pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal.

