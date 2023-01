Il Vero Fuoritutto Continua da Unieuro con il nuovo volantino, valido dal 20 gennaio al 2 febbraio 2023 sia online sia nei punti vendita. La promozione mette a disposizione migliaia di prodotti con sconti fino al 60%: nella lunga lista troviamo anche diversi modelli di smartphone e tablet Android, accompagnati da alcuni interessanti wearable. Vediamo più da vicino quali sono le migliori offerte.

Le migliori offerte Android del nuovo volantino Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro è a disposizione sia sul sito sia nei negozi della catena e offre tanti sconti sui prodotti tech. Tra gli scaffali, virtuali e non, possiamo trovare offerte su smartphone Android di varie fasce di prezzo, come Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, ma anche HONOR 70 5G, Redmi Note 11S o Motorola Edge 20 Lite. In loro compagnia sono disponibili in sconto alcuni modelli di tablet Android, diversi wearable e tanto altro.

Ecco le migliori offerte Unieuro del nuovo volantino Il Vero Fuoritutto Continua:

Offerte smartphone Android

Tablet Android e altre offerte

Queste erano solo alcune delle offerte del volantino Il Vero Fuoritutto Continua di Unieuro, valido fino al 2 febbraio 2023. Per scoprire tutti gli sconti proposti dalla catena potete seguire il link qui in basso o sfogliare il volantino a questo link. Siete riusciti a trovare il vostro prossimo smartphone Android? O magari avete optato per un tablet o uno smartwatch?

Tutte le offerte del volantino Unieuro

