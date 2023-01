Non c’è pace per tutti coloro che attendono di poter mettere le mani sui prossimi dispositivi di punta di Samsung, la famiglia Galaxy S23 verrà presentata la prossima settimana e, nel frattempo, le indiscrezioni corrono veloci. Dopo aver dato un’occhiata ieri alle ultime informazioni trapelate, oggi vediamo qualcosa in più su display, fotocamere e processore.

Samsung Galaxy S23 avrà un display più luminoso del previsto

I tre smartphone in arrivo la prossima settimana presentano alcune caratteristiche che li distinguono l’uno dall’altro, alcune ovvie come le dimensioni e il comparto fotografico (rispetto al modello Ultra) altre meno come per esempio il display che, a quanto pare, nella prossima gamma sarà simile per luminosità di picco su tutti e tre i modelli.

Max brightness rating for S23 series is 1750 nits for all three models it seems. — Roland Quandt (@rquandt) January 23, 2023

Stando infatti a quanto riporta Roland Quandt su Twitter, sembra che le precedenti voci che volevano la Samsung Galaxy S23 Ultra dotato di un pannello con luminosità di picco di 2000 nit fossero errate, secondo Quandt tutti e tre gli smartphone sfoggeranno un pannello con luminosità di picco di 1.750 nit, compreso dunque il modello base Galaxy S23 che, rispetto al suo predecessore, pare otterrà un upgrade allineandosi ai fratelli maggiori.

Prendendo per buona questa informazione, le differenze tra i tre dispositivi si ridurrebbero a dimensioni del display, capacità della batteria, velocità di ricarica, UWB e sensori fotografici.

Le potenzialità dello zoom di Galaxy S23 Ultra e un altro assaggio delle colorazioni

Giusto ieri abbiamo visto quelli che dovrebbero essere i sensori fotografici con cui sarà equipaggiato il modello Ultra della famiglia Galaxy S23, oggi diamo invece uno sguardo alle potenzialità dello zoom del modello in questione. Avevamo già visto come alcuni negozi in Nicaragua avessero già ricevuto Galaxy S23 Ultra, ora sembra che un dipendente abbia girato alcuni video e scattato alcune foto in seguito postate sul profilo Instagram del negozio e poi riprese e condivise su Twitter dal leaker @sondesix.

Galaxy S23 Ultra. The store who has the phone is already making a few camera tests. 👀 This one is a zoom test. pic.twitter.com/Ei7jzaqQUj — Alvin (@sondesix) January 21, 2023

Nel video postato possiamo vedere in azione lo zoom 100x di S23 Ultra, nonostante dal filmato non si riesca a valutare la bontà e la qualità dell’immagine restituita, è comunque qualcosa di notevole e conoscendo Samsung possiamo tranquillamente aspettarci qualcosa di decisamente migliore rispetto a quanto attualmente offerto, sotto questo aspetto, da Galaxy S22 Ultra.

Dalle immagini qui sopra invece, provenienti sempre dalla stessa fonte, abbiamo alcune conferme grazie all’interfaccia del software fotocamera: possiamo infatti notare l’indicazione dei 200 MP del sensore ISOCELL HP2, così come l’indicazione della possibilità di registrare video in 8K a 30 fps.

Infine grazie ad un altro tweet che potete vedere qui sotto, possiamo dare un ulteriore sguardo alle quattro colorazioni disponibili di Samsung Galaxy S23 Ultra.

This is the Galaxy S23 Ultra in all of its colours: Phantom Black, Green, Cream, and Lavender! 👀 pic.twitter.com/KO2wtHBU7n — Alvin (@sondesix) January 21, 2023

Samsung potrebbe utilizzare processori Snapdragon esclusivi anche in futuro

Negli ultimi giorni, complice l’intensificarsi delle indiscrezioni, abbiamo nuovamente visto come la nuova serie di smartphone Samsung dovrebbe avere come cuore pulsante un processore Snapdragon 8 Gen 2 esclusivo, chiamato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy; il colosso coreano avrebbe adottato questa soluzione (e la partnership con Qualcomm) conscio del fatto che i propri Exynos non possono reggere il confronto con la controparte appena citata.

Head that this 'Snapdragon for Galaxy' for Galaxy S23 series is not a one off thing. Samsung will likely stretch this till the time their new Exynos chips are ready. Post that Qualcomm might do this with a different OEM. Their market first program for new SoCs will run parallel — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 24, 2023

Ora stando a quanto condiviso da Yogesh Brar, sembra che l’azienda abbia intenzione di percorrere questa strada anche in futuro, almeno finché i processori proprietari Exynos non si dimostrino all’altezza delle soluzioni di Qualcomm; ciò implicherebbe con molta probabilità che anche i futuri Galaxy S24 potrebbero fare affidamento su una soluzione esclusiva realizzata da Qualcomm.

