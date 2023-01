Manca poco più di una settimana al Samsung Galaxy Unpacked e le voci sui prossimi top di gamma del brand si fanno sempre più insistenti, nel corso degli ultimi tempi abbiamo visto quasi ogni aspetto dei futuri smartphone dalla confezione di vendita, alla tipologia di memoria RAM e archiviazione interna, alle potenzialità fotografiche della variante Ultra, fino ad arrivare ai presunti prezzi di vendita europei. Oggi grazie ad alcune indiscrezioni e a del materiale ufficiale condiviso dall’azienda stessa, diamo un’occhiata ad alcune funzioni fotografiche, nonché ad alcune conferme per quanto riguarda le colorazioni.

Samsung Galaxy S23 Ultra tra video ritratti migliorati e potenzialità in notturna

Partiamo con il modello più chiacchierato della famiglia, lo smartphone che punta ad imporsi come top assoluto sul mercato ovvero Galaxy S23 Ultra; stando a quanto condiviso dal leaker Ice Universe sul social network cinese Weibo, sembra che l’azienda abbia intenzione di migliorare notevolmente rispetto al passato la qualità video dei suoi prossimi dispositivi.

Secondo l’informatore infatti il prossimo flagship dell’azienda sarà in grado di registrare video in verticale con risoluzione 4K a 30 fps, un miglioramento notevole rispetto a quanto è attualmente in grado di fare il suo predecessore, Samsung Galaxy S22 Ultra, che si ferma a 1080p a 30 fps. Pare inoltre che non sia stata migliorata unicamente la risoluzione, ma anche la separazione dello sfondo e la qualità della sfocatura dello sfondo (sempre nella modalità video verticale), anche se al momento non è chiaro se tutto ciò si riferisca esclusivamente alla variante Ultra o se invece potrebbe essere un miglioramento indirizzato all’intera gamma.

Passiamo ora ad un video Shorts condiviso direttamente dall’azienda, con lo scopo di enfatizzare le potenzialità di Samsung Galaxy S23 Ultra nelle riprese video e negli scatti notturni.

Come potete notare dal video qui sopra, l’azienda non si sbilancia per nulla riguardo alle modalità collegate, ma si limita ad un richiamo visivo all’astrofotografia e ad un criptico “Preparati ad accendere la notte“, segno di come presumibilmente lo smartphone in questione abbia funzionalità per gli scatti in notturna esclusive.

Per dare uno sguardo più approfondito a questa modalità viene in nostro soccorso l’utente Twitter Edwards Urbina, l’uomo ha pubblicato sul social network una serie di scatti che potete vedere nella galleria qui sotto.

Per ogni “soggetto” sono state scattate due immagini, la prima di ogni coppia con la modalità notturna disattivata mentre la seconda con tale modalità attiva: bè non c’è molto da dire, le immagini parlano letteralmente da sole, mostrandoci quanto lavoro sia stato fatto dall’azienda e quanto sia stato adeguatamente ottimizzato ed utilizzato il sensore ISOCELL HP2 da 200 MP.

Nuove conferme per le colorazioni dei prossimi top di gamma Samsung

Abbiamo già avuto modo di intravedere le colorazioni con cui saranno disponibili gli smartphone della serie Galaxy S23, diversi render infatti (sia per il fratello minore, che per la versione Plus, che per quella Ultra) ci hanno permesso di dare uno sguardo alle opzioni colore a disposizione dei futuri acquirenti.

Quelle che vedete nella galleria qui sopra sono due immagini diffuse da Evan Blass su Twitter e ci mostrano delle immagini promozionali degli smartphone, dedicate alla campagna di pre ordini; possiamo notare Galaxy S23 in colorazione Cotton Flower, Galaxy S23 Plus nella variante Misty Lilac e Galaxy S23 Ultra in colorazione Botanic Green.

Insomma potrebbe essere un po’ presuntuoso dire che conosciamo già tutto dei prossimi dispositivi di punta di Samsung, ma effettivamente di informazioni ne abbiamo a bizzeffe, chissà se il colosso sta cercando di tenere da parte qualche sorpresa in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, lo scopriremo solo il 1° febbraio.

