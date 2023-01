Manca ancora qualche giorno all’evento di presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23, in programma per mercoledì 1 febbraio ma il colosso coreano ha già iniziato i preparativi e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma.

Dal Nicaragua, infatti, arrivano le immagini della confezione di vendita di Samsung Galaxy S23 Ultra, smartphone che pare sia già disponibile nel negozio KM CELL Store di Matagalpa.

Ecco Samsung Galaxy S23 Ultra in uno store fisico

Stando a quanto si apprende, lo smartphone di Samsung è disponibile in tale negozio in quattro colorazioni (nera, rosa, beige e verde) e il modello in questione è quello che può contare su 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.

Pare, inoltre, che lo smartphone sia già pronto per essere spedito ad eventuali acquirenti mentre non vi sono informazioni sul suo prezzo.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 Ultra non dovrebbero mancare un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+, refresh rate fino a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 e sensore a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB o 12 GB di RAM, 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W e in modalità wireless a 15 W).

Grande attesa, infine, c’è per il comparto fotografico di questo smartphone, che dovrebbe poter contare su un sensore primario Samsung ISOCELL HP2 da 200 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel e un obiettivo periscopico da 10 megapixel.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati anche quelli che dovrebbero essere i prezzi dei vari modelli della serie Samsung Galaxy S23.

Appuntamento a mercoledì 1 febbraio per l’evento di lancio e per scoprire quando i nuovi smartphone di Samsung faranno il loro esordio in Italia.