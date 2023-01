Abbiamo visto giusto questa mattina, oltre alle conferme sulle colorazioni, quelle che dovrebbero essere le potenzialità della fotografia in scarse condizioni di illuminazione del futuro Samsung Galaxy S23 Ultra; ora invece diamo uno sguardo alle prestazioni della GPU e ad un primo video unboxing.

Samsung Galaxy S23 Ultra non temerà rivali grazie alla GPU Adreno 740

Il noto portale di benchmarking Geekbench ha condiviso un nuovo rapporto, inerente alla GPU Adreno 740 con cui sarà equipaggiato l’ormai prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S23 Ultra.

Come potete notare dall’immagine la componente in questione raggiunge una media di 9.844 punti, contro i 6.233 del modello precedente Samsung Galaxy S22 Ultra; ciò si traduce in un miglioramento di circa il 58% delle prestazioni, valore assolutamente notevole.

A conti fatti, una volta sul mercato Galaxy S23 Ultra sarebbe il dispositivo più potente in commercio da questo punto di vista, non temendo alcun confronto almeno fino al teorico lancio di un iPhone 15 Ultra.

Ammirate il primo video unboxing di Samsung Galaxy S23 Ultra

Come detto in apertura, proprio questa mattina grazie ad un utente Twitter abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo a quelle che saranno le potenzialità della modalità di scatto notturna del prossimo Galaxy S23 Ultra che, a giudicare dalle immagini visibili nel precedente articolo, è stata ottimizzata a dovere.

Ora grazie allo stesso utente possiamo dare uno sguardo ad un primo, veloce video unboxing dello smartphone in questione.

Come potete notare il filmato dura circa 43 secondi, tempo più che sufficiente per invidiare il fortunato utente che tira fuori dalla scatola il suo Galaxy S23 Ultra; la dotazione della confezione è alquanto scarna visto che, oltre allo smartphone, l’unico accessorio presente dovrebbe essere lo strumento per la rimozione del carrellino della SIM.

