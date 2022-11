Non è un segreto che Samsung sia uno dei produttori più attenti dal punto di vista dei display sui suoi dispositivi di fascia alta, i pannelli utilizzati sono sempre di ottima qualità e ogni anno il colosso stabilisce dei nuovi record per quanto riguarda la luminosità, la precisione dei colori e la resistenza dei vetri; tanto per fare un esempio quest’anno Galaxy S22+ e S22 Ultra vantano dei display con luminosità di picco di 1.750 nit e protezione Gorilla Glass Victus+. A quanto pare l’azienda non ha intenzione di adagiarsi sugli allori, e con il prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra ha intenzione di migliorare ancora.

Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere un display super luminoso con un vetro protettivo ancor più resistente

Ebbene sì, stando a quanto riportato da un utente su Twitter, sembra che il futuro flagship di punta di casa Samsung avrà un display molto più luminoso del precedente modello.

S23u max brightness,

up to 2150 nits "Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100

Max 2200+ Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly ) below 2k — RGcloudS (@RGcloudS) November 23, 2022

Come potete notare sembra che Galaxy S23 Ultra sarà dotato di un display (che dovrebbe essere un E6 Super AMOLED LTPO 3.0) con luminosità di picco di ben 2.200 nit, circa 200 nit più luminoso di iPhone 14 Pro Max, dispositivo attualmente detentore del titolo di smartphone con display più luminoso. Si dice inoltre che Samsung abbia migliorato l’oscuramento PWM di quasi 2.000 Hz, il che aiuterebbe a ridurre l’affaticamento degli occhi in maniera significativa, mantenendo altresì una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz.

S23 series ( or probably just Ultra ) will have the strongest glass among Q1 flagships ~

To reduce the gap with iphone sapphire beyond victus+ Exact name still unknown

astra+victus = ? New display & camera glass — RGcloudS (@RGcloudS) November 23, 2022

Ma non è tutto, come potete notare dal post qui sopra, pare infatti che il colosso abbia intenzione di migliorare ulteriormente anche la resistenza del vetro posto sopra il display, utilizzando probabilmente una nuova versione di Gorilla Glass che non solo potrebbe avvicinarlo ai livelli di protezione offerti da Apple con Sapphire Glass, ma farebbe guadagnare al dispositivo il titolo di smartphone Android di inizio 2023 con il vetro più resistente.

Inoltre, per concludere, sembra che Samsung abbia intenzione di implementare anche un nuovo vetro protettivo per le fotocamere posteriori, che andrebbe a migliorare le performance fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione.

In copertina Samsung Galaxy S22 Ultra

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un processore Snapdragon 8 Gen 2 esclusivo