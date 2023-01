Sebbene Samsung non abbia ancora presentato ufficialmente i Samsung Galaxy S23, nelle ultime settimane sono trapelate quasi tutte le caratteristiche e persino il design. Solo nella giornata di ieri, ad esempio, sono stati diffusi i prezzi europei e l’elenco completo delle specifiche tecniche della serie con la condivisione di immagini promozionali. A quanto pare, però, una delle specifiche menzionate sembra differire nel modello che effettivamente sarà a breve disponibile sui mercati, il che rappresenterebbe un vantaggio per tutti coloro che sono intenzionati all’acquisto.

RAM più veloce nei Samsung Galaxy S23?

Le immagini riportavano l’impiego della RAM LPDDR5, utilizzata anche nella serie Galaxy S21 e Galaxy S22. Tuttavia, proprio in queste ore il noto leaker Ice Universe ha rivelato su Twitter che il Galaxy S23, il Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra dovrebbero utilizzare memoria UFS 4.0 e RAM LPDDR5X. Sembrerebbe scartata dunque l’ipotesi della più ‘modesta’, seppur ugualmente performante, RAM LPDDR5.

Samsung Galaxy S23 series

LPDDR5✘ LPDDR5X✔

La RAM LPDDR5X è il più recente standard di memoria ad accesso casuale a basso consumo, utilizzata in smartphone, tablet e computer portatili di ultimissima generazione. Supporta una velocità di trasferimento dati fino a 8.533 Mbps, il 33% più veloce rispetto alla precedente RAM LPDDR5. Ad accompagnare le memorie RAM sarebbe confermata la presenza di memorie di archiviazione UFS 4.0, che offrono velocità di lettura sequenziale dei dati fino a 4200 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 2.800 MB/s. Si tratta di una velocità doppia rispetto allo storage UFS 3.1, che offre velocità di lettura sequenziale fino a 2100 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 1.200 MB/s. Per chi volesse approfondire tutte le novità delle memorie UFS 4.0 e le differenze con la precedente versione consigliamo la lettura del nostro articolo in merito di qualche giorno fa.

La combinazione di un chipset di nuova generazione, che con tutta probabilità si chiamerà “Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy”, ovvero una versione personalizzata del SoC di Qualcomm (per ulteriori dettagli qui il nostro articolo), della nuova RAM LPDDR5X e della nuova memoria UFS 4.0 dovrebbe garantire sulla carta un significativo incremento delle prestazioni. Ciò sarebbe possibile constatarlo in diversi contesti di utilizzo, tra cui la velocità di accensione, l’avvio di app, il multitasking e le prestazioni durante il gaming.

Ricordiamo i tagli di memoria finora trapelati delle versioni globali della serie Galaxy S23:

Galaxy S23: 8/128 GB, 8/256 GB

8/128 GB, 8/256 GB Galaxy S23+: 8/256 GB, 8/512 GB

8/256 GB, 8/512 GB Galaxy S23 Ultra: 8/256 GB, 12/512 GB, 12/1 TB

La serie Samsung Galaxy S23 verrà annunciata ufficialmente il 1° febbraio 2023 e sarà possibile provarli dal vivo anche a Milano, dunque manca davvero poco. Non ci resta che attendere di provare i nuovi top di gamma del produttore sudcoreano per capire se effettivamente i benefici saranno tangibili nell’uso quotidiano. Restate sintonizzati perché di tutto questo, ma non solo, vi terremo sicuramente aggiornati.

