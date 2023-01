Le indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta di Samsung, la cui presentazione ufficiale è attesa per il 1° febbraio prossimo, vanno avanti già da un po’; a fine ottobre abbiamo dato un’occhiata ad un’immagine, presumibilmente scattata con Galaxy S23 Ultra, confrontandola con la stessa foto realizzata da un sensore da 108 MP. Ora grazie al leaker Ice Universe, che ha condiviso su Twitter un ulteriore scatto realizzato con il prossimo flagship dell’azienda, possiamo farci un’idea più chiara delle potenzialità fotografiche dello smartphone in questione.

Ecco cosa sarebbe in grado di fare la fotocamera di Galaxy S23 Ultra

Abbiamo avuto modo di vedere, giusto un paio di giorni fa, le principali caratteristiche di quello che con molta probabilità sarà il sensore fotografico principale di Samsung Galaxy S23 Ultra, l’ISOCELL HP2 da 200 MP, un sensore da 1/1,3 pollici con pixel da 0,6 micron. L’azienda sembra puntare molto sulla fotocamera del futuro top di gamma, del resto i dispositivi di fascia alta del colosso coreano si sono sempre contraddistinti per la qualità degli scatti e l’immagine qui sotto sembra confermare tutto ciò.

L’immagine in questione è, come già detto, stata condivisa su Twitter e, ad un primo sguardo, potrebbe sembrare uno scatto effettuato con zoom 5x o 10x; nonostante le apparenze il leaker sostiene che l’immagine sia stata scattata utilizzando il sensore principale da 200 MP di Galaxy S23 Ultra, in seguito ingrandita e ritagliata con un editor di foto non meglio specificato.

Stando a quanto condiviso, l’immagine è stata ingrandita a 12x, considerando ciò e dandolo per assodato lo scatto si presenta sotto una luce completamente diversa; tenendo infatti conto dell’ingrandimento l’immagine è nitida, senza particolare rumore o artefatti visivi che solitamente si riscontrano ingrandendo così tanto delle immagini scattate con sensori diversi.

Manca sempre meno all’evento di presentazione, grazie al quale potremo finalmente scoprire Galaxy S23 Ultra in tutto il suo presunto splendore e, qualora abitiate in zona Milano, vi ricordiamo che potrete anche provarlo con mano.

Potrebbe interessarti anche: Design e colorazioni di Samsung Galaxy S23 Ultra svelati da questi render