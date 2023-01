Con il Galaxy Unpacked ormai vicinissimo, si alza sempre di più il velo sui nuovi smartphone di punta del colosso coreano. Protagonista del leak di oggi è Samsung Galaxy S23 Ultra di cui possiamo farci un’idea precisa del suo design e delle colorazioni in cui sarà disponibile grazie a nuovi render trapelati in rete.

Le nuove colorazioni di Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbero prendere la dicitura di Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green e Misty Lilac e vanno ad aggiungersi alle colorazioni pastello di Samsung Galaxy S23 che sono trapelate in rete giusto ieri.

Nuovi render ci mostrano tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23 Ultra

Dai render visibili nella galleria in basso abbiamo la conferma che Samsung Galaxy S23 Ultra adotterà un design più squadrato e rigido, più simile a quello che un tempo era il Galaxy Note e in linea con quanto Samsung ci ha ormai abituati negli ultimi anni, differenziando le forme delle varianti Ultra dei suoi top di gamma con quelle delle versioni base e Plus.

Le immagini confermano anche la presenza delle quattro fotocamere posteriori e ci mostrano anche quelli che dovrebbero essere i presunti wallpaper ufficiali di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Secondo gli ultimi rumor, i nuovi Galaxy punteranno tantissimo sulla fotografia in notturna e sull’astrofotografia grazie anche all’inedito sensore da 200 megapixel che sarà la punta di diamante della variante Ultra, ma non mancheranno importanti novità, lato software e non, anche sui modelli più economici.

Non ci resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung, atteso per il prossimo primo febbraio durante l’evento Galaxy Unpacked del 2023.

