I giorni che ci separano dall’evento Galaxy Unpacked 2023 — ufficiale da poche ore — nel corso del quale faremo ufficialmente la conoscenza con la serie Samsung Galaxy S23 diminuiscono a vista d’occhio e adesso si torna a parlare del figlio di mezzo: Samsung Galaxy S23+ è appena apparso in una nuova galleria di render e le immagini ci offrono una visione completa di ogni lato di tutte le colorazioni che dovrebbero arrivare.

Insomma, dopo che nella giornata di ieri vi avevamo mostrato la serie al completo e dopo che questa mattina ci eravamo occupati del fiore all’occhiello Samsung Galaxy S23 Ultra, in questa sede spostiamo lo sguardo sul modello di mezzo, quel Samsung Galaxy S23+ che molti potrebbero considerare poco ma che per tanti potrebbe rappresentare il giusto compromesso.

Tutti i colori di Samsung Galaxy S23+ (immagini)

Le immagini mostrate di seguito, sebbene non abbiano una risoluzione elevatissima, hanno tutta l’aria di essere dei render stampa ufficiali trapelati anzitempo, tanto che mostrano Samsung Galaxy S23+ in tutte le colorazioni presumibilmente previste e, per ciascuna di esse, il dettaglio di ogni lato.

I nomi scelti per le colorazioni dovrebbero essere Phantom Black, Cottom Flower, Botanic Green e Misty Lilac, ma su questo si attendono maggiori conferme.

Samsung Galaxy S23+, come si può ben vedere, fa proprio il nuovo design del comparto fotografico lanciato lo scorso anno con Galaxy S22 Ultra, ma si differenzia dal fratello maggiore Galaxy S23 Ultra per delle forme meno squadrate e dunque meno da Note.

Le immagini della parte anteriore mostrano ancora una volta degli sfondi a tema spaziale, come a voler richiamare lo sforzo compiuto da Samsung per apportare dei miglioramenti significativi in materia di fotografia notturna e astrofotografia.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il Galaxy Unpacked avrà luogo il 1° febbraio e che il produttore ha già avviato le prenotazioni per i suoi dispositivi, al momento riservate al mercato statunitense ma potrebbero essere estese anche agli utenti di altri Paesi a breve.

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti anche: Tra ACCORDI e ANNUNCI, arrivano XIAOMI 13, ONEPLUS 11, Galaxy S23 e non solo #NewSmartphone (video)