Siamo a due settimane dalla presentazione ufficiale della nuova gamma Galaxy S23 e, in particolare, del nuovo flagship della casa coreana, il Samsung Galaxy S23 Ultra. L’evento Unpacked è fissato per il prossimo 1° febbraio 2023. In attesa del debutto ufficiale, i nuovi smartphone di casa Samsung continuano ad essere al centro delle news.

Oggi, in particolare, è il turno del Samsung Galaxy S23 Ultra. Il nuovo top di gamma coreana, al netto di pochissimi dettagli, non ha più segreti. La scheda tecnica del nuovo S23 Ultra, infatti, è nota quasi integralmente con tutti gli elementi più importanti oramai confermati.

In attesa del debutto, inoltre, arriva anche un’importante conferma in merito ai prezzi in Europa della nuova gamma Galaxy S23, con rincari evidenti rispetto alla precedente generazione. Partiamo proprio dai prezzi dei nuovi S23 per poi andare ad analizzare, nel dettaglio, le novità in arrivo per il top di gamma S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Series: svelati i prezzi di tutte le varianti, netto rincaro rispetto alla gamma S22

Ci siamo: i nuovi Samsung Galaxy S23 sono pronti al debutto, programmato il prossimo 1° febbraio. Un leak di queste ore, che porta la firma dell’insider BillbilKun, ci anticipa quali saranno i prezzi di listino per l’Europa dei nuovi smartphone di casa Samsung. Partiamo dal modello “base”. Il Galaxy S23 arriverà sul mercato con un prezzo di 959 euro per la variante 8/128 GB mentre serviranno 1.019 euro per la versione 8/256 GB. Rispetto a S22, se questi prezzi saranno confermati, si tratta di un notevole rincaro. Il prezzo d’accesso alla gamma cresce di 80 euro.

Molto più costoso sarà il Samsung Galaxy S23+ che partirà da 256 GB al prezzo di 1.219 euro mentre la versione da 512 GB costerà 1.339 euro (entrambe le versioni dovrebbero avere 8 GB di RAM). L’uscita di scena, se confermata, della versione da 128 GB porterà S23+ a costare molto di più rispetto ad S22+ che partiva da 1.079 euro per la versione 8/128 GB con la versione 8/256 GB commercializzata a 1.129 euro (90 euro in meno rispetto a S23+ con pari dotazione).

Completa il quadro il listino del Samsung Galaxy S23 Ultra. Lo smartphone dovrebbe partire da 1.419 euro per la versione da 256 GB mentre la variante da 512 GB costerà 1.599 euro e quella da 1 TB costerà 1.839 euro (da valutare il quantitativo di RAM delle tre varianti). Anche in questo caso, l’uscita di scena del taglio da 128 GB si tradurrà in un aumento dei costi. S22 Ultra, infatti, partiva da 1.279 euro con il taglio da 256 GB che partiva da 1379 euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica non ha più segreti, ecco i dettagli completi del top di gamma

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra non ha praticamente più segreti. Tutti i pezzi del puzzle che andranno a comporre la scheda tecnica dello smartphone sono oramai disponibili. Partiamo dal display. Il nuovo top di gamma coreana potrà contare su di un display Infinity-O da 6,8 pollici. Ad una prima occhiata, il pannello potrebbe essere lo stesso montato da S22 Ultra, con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, risoluzione di 3088 x 1440 pixel, refresh rate massimo di 120 Hz e un refresh minimo di appena 1 Hz.

Samsung, in ogni caso, potrebbe aver utilizzato un pannello AMOLED di nuova generazione con un ulteriore passo in avanti in termini di luminosità. A proteggere il display ci sarà il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Ci sarà naturalmente il foro per la camera anteriore, posizionato centralmente nella parte alta. La scocca sarà più spigolosa rispetto al resto della gamma S23. Tornerà la S-Pen che troverà posto nell’apposito slot come già avvenuto con la precedente generazione.

La grande novità del progetto Samsung Galaxy S23 Ultra (e di tutta la gamma S23) è sotto la scocca dove trova spazio il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che promette fino al 40% in più di potenza rispetto alla generazione precedente. Il nuovo chipset dovrebbe garantire un considerevole salto in avanti in termini di prestazioni con (si spera) un occhio anche all’efficienza energetica.

Il SoC sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage. In arrivo dovrebbero esserci versioni da 8 GB e da 12 GB di S23 Ultra (la RAM sarà LPDDR5) che andranno abbinate a vari tagli di memoria, a partire da 256 GB (il taglio da 128 GB dovrebbe uscire di scena) e fino ad arrivare a 1 TB. Staremo a vedere quali saranno le combinazioni di RAM e storage che Samsung porterà sul mercato italiano. Non ci sarà uno slot per microSD.

Grande attenzione sarà posta al comparto fotografico che ruoterà intorno alla presenza del nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200 Megapixel (85°, f/1.7, 23mm, OIS). Lo smartphone potrà contare anche su di un’ottica ultra-grandangolare da 12 Megapixel (120°, f/2.2, 13mm) e su due teleobiettivi da 10 Megapixel (36°, f/2.4, 69mm, OIS il primo e 11°, f/4.9, 230 mm, OIS, zoom ottico 10x, zoom spaziale 100x il secondo). La camera anteriore sarà da 12 Megapixel (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+).

Per quanto riguarda la batteria, invece, lo smartphone potrà contare su un’unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W ed alla ricarica wireless da 10 W. Ci sarà un sensore di impronte digitali sotto al display, il supporto Dual SIM oltre che eSIM e l’impermeabilità IP68. Lato software, invece, spazio ad Android 13 con One UI 5.1.

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra arriverà sul mercato con dimensioni pari a 163,4 x 78,1 x 8,9 mm con un peso complessivo di 233 grammi. In arrivo sul mercato, almeno nella prima fase di lancio, ci sarà spazio per quattro colorazioni (Nero, Panna, Verde e Viola). Solo alcune colorazioni potrebbero arrivare, almeno inizialmente, in Italia. Come anticipato dal leak di oggi, il nuovo top di gamma dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di 1.419 euro. Ulteriori dettagli in merito arriveranno il prossimo 1° febbraio 2023, in occasione del lancio.

