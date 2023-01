Torniamo a parlare dei prossimi smartphone di punta di Samsung, abbiamo avuto giusto ieri la conferma ufficiale dell’evento di presentazione, il Galaxy Unpacked si terrà il 1° febbraio e in quell’occasione l’azienda svelerà al mondo i suoi nuovi dispositivi. Nonostante nel corso del tempo siano trapelati diversi render e immagini della famiglia di flagship oggi, grazie ai colleghi di Winfuture, possiamo dare uno sguardo a quelle che sembrano essere le prime immagini ufficiali del fratello minore della gamma, Samsung Galaxy S23.

Trapelano le prime immagini marketing ufficiali di Samsung Galaxy S23, ulteriori conferme sul design

Sono in molti ad attendere con ansia di poter mettere le mani suoi prossimi smartphone di punta del brand, non manca molto ma per ora dobbiamo accontentarci solo di alcune immagini; grazie alla diffusione di quelle che sembrano essere immagini marketing ufficiali possiamo dare un primo sguardo (in maniera un po’ più affidabile) all’estetica di Samsung Galaxy s23.

Come potete notare dalle immagini in galleria, Galaxy S23 sarà disponibile in quattro colorazioni (che dovrebbero essere presenti anche per gli altri due modelli della serie): Phantom Black (nero), Botanic Green (verde), Mystic Lilac (rosa/viola) e Cotton Flower (bianco).

Dal punto di vista del design nessuna novità, solo conferme di quanto già visto in precedenza grazie alle immagini trapelate, l’azienda non ha stravolto in design rispetto alla gamma precedente, ma si è limitata ad affinarlo e l’aver diminuito la sporgenza del comparto fotografico ha sicuramente contribuito.

Nei prossimi giorni è molto probabile che avremo modo di dare un’occhiata anche ad alcune immagini ufficiali degli altri due dispositivi della famiglia, restate sintonizzati.

