Torniamo a occuparci di Redmi Note 12 Turbo, smartphone che il popolare produttore cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato, ingrandendo così la serie Redmi Note 12.

Nelle scorse ore in Rete un altro popolare leaker come Digital Chat Station ha provato ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di questo device, confermando in buona parte le voci già emerse alcuni giorni fa.

Le presunte principali caratteristiche di Redmi Note 12 Turbo

A dire di Digital Chat Station il nuovo smartphone di fascia medio-alta di Redmi potrà contare su un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Redmi Note 12 Turbo dovrebbe poter vantare fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione

Passando al settore imaging, posteriormente il device dovrebbe presentare una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel (probabilmente con ottica ultra grandangolare) e da un sensore da 2 megapixel.

Infine, Digital Chat Station si sofferma anche sulla batteria, che dovrebbe avere una capacità di 5.500 mAh e supportare la ricarica rapida a 67 W.

Ricordiamo che l’altro leaker che si è occupato di Redmi Note 12 Turbo nei giorni scorsi ha precisato che il produttore cinese avrebbe in programma di lanciare inizialmente lo smartphone soltanto in India mentre negli altri mercati dovrebbe arrivare un po’ dopo (forse anche con un nome differente).

Sarà interessante scoprire se e quando questo telefono sbarcherà anche nel Vecchio Continente e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, essendo quest’ultimo uno degli aspetti più importanti ai fini di un suo eventuale successo per quanto riguarda le vendite (la concorrenza, del resto, si fa sempre più competitiva).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone del mese di Redmi