In attesa del’esordio ufficiale della serie Redmi Note 12 anche in Europa, dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo modello: stiamo parlando di Redmi Note 12 Turbo.

A riportare tale indiscrezione è stato Kacper Skrzypek su Twitter anche se il leaker non è stato in grado di fornire altre informazioni oltre al nome dello smartphone, al suo soprannome (“marble“) e al suo processore, che sarà uno della serie Qualcomm Snapdragon.

Cosa possiamo aspettarci da Redmi Note 12 Turbo

Pur essendo uno smartphone nuovo, non dovrebbe presentare molte differenze rispetto al modello “base” di Redmi Note 12 sia per quanto riguarda la dotazione tecnica che il design.

Tanto per farsi un’idea di quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche principali, pertanto, riportiamo di seguito la scheda tecnica di Redmi Note 12:

dimensioni: 165,9 x 76,2 x 8 mm

peso di 188 grammi

display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1.200 nit

processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2) non espandibile

doppia fotocamera posteriore con doppio flash LED, sensore principale da 48 megapixel (con PDAF) e sensore per la profondità di campo da 2 megapixel (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 megapixel (f/2.0)

ingresso jack audio da 3,5 mm

reti mobile: 5G/4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

connettività Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1 (AD2P, LE), GPS, IR, USB Type-C

lettore per le impronte digitali sul tasto di accensione/spegnimento

sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità, sensore di prossimità

scocca con certificazione IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

Pare che Redmi Note 12 Turbo sarà inizialmente commercializzato in India e in altri Paesi potrebbe essere lanciato con un nome differente. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Redmi.

