Nelle ultime settimane molte aziende produttrici di smartphone stanno aggiornando i propri dispositivi ad Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google. Anche Xiaomi vuole rimanere al passo coi tempi e in queste ore ha rilasciato una versione di sviluppo della propria interfaccia MIUI 14.

Alcune novità della MIUI 14

Uno degli obiettivi della MIUI 14 è sicuramente quello di snellire il software Xiaomi in modo tale da renderlo “leggero come una piuma”. Secondo i dati, infatti, il consumo della memoria RAM sembra essere inferiore alla precedente versione occupando 3,3 GB di RAM, così come quello della memoria di sistema con un ingombro pari a 13,09 GB. Anche le app installate e non disinstallabili sono state ridotte all’osso per il corretto funzionamento dello smartphone, scendendo soltanto a otto: fotocamera, impostazioni, telefono, messaggi, rubrica, browser, file manager e app store (per le versioni cinesi).

Sono stati implementati nuovi metodi per risparmiare lo spazio occupato, come ad esempio l’unione automatica di file duplicati e l’ibernazione delle app che non sono in uso da diverso tempo. L’azienda si è impegnata anche a migliorare la fluidità del sistema grazie al nuovo Photon Engine, che si occupa della gestione del SoC in situazioni dov’è richiesta una grande potenza di calcolo. Queste ottimizzazioni non riguardano solo la velocità di reazione dell’interfaccia di sistema ma permettono – a detta dell’azienda – una significativa riduzione dei consumi, garantendo un’autonomia migliore. Per scoprire tutte le altre novità software (che spaziano dalla personalizzazione dell’interfaccia all’integrazione con i più recenti sistemi di domotica) vi rimandiamo al nostro approfondimento raggiungibile a questo link.

Ecco gli smartphone aggiornabili alla MIUI 14 Beta

Secondo le ultime indiscrezioni, le versioni attualmente disponibili all’installazione sarebbero tre: V14.0.22.12.19.DEV, V14.0.22.12.20.DEV e V14.0.22.12.21.DEV.

Come di consuetudine per Xiaomi, il programma MIUI 14 Beta è disponibile ufficialmente solo per i beta tester presenti in Cina, mentre per la versione Global bisogna attendere alcuni mesi; tuttavia, gli utenti più smaliziati possono già installare la versione beta della MIUI 14 sui propri dispositivi. Allo stesso tempo, ci teniamo a specificare che l’installazione è fortemente sconsigliata, soprattutto per utenti non avvezzi al modding e al flash di ROM straniere.

Le ROM beta, infatti, possono contenere al proprio interno diversi bug che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dello smartphone, per non parlare dell’assenza della lingua italiana e dei servizi Google (non presenti sul suolo cinese). Per queste motivazioni vi consigliamo quindi di attendere l’uscita ufficiale dell’aggiornamento per il vostro dispositivo prevista nei prossimi mesi.

Affinché possiate controllare la presenza del vostro telefono, di seguito vi lasciamo la lista completa degli smartphone attualmente aggiornabili con i link per scaricare la versione corretta della MIUI 14 Beta.