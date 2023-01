Grande giornata di aggiornamenti quella di oggi, almeno per quanto riguarda il mondo Android. Sono tanti gli smartphone del robottino a ricevere nuovi firmware: come (quasi) sempre c’è lo zampino di Samsung, che sta aggiornando Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy A42 5G e Galaxy A50, ma troviamo update importanti anche per Sony Xperia 10 IV e Nothing Phone (1). Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy A42 5G

Partiamo da Samsung Galaxy A42 5G, che è stato al centro di un piccolo mistero nelle scorse settimane. Lo smartphone di fascia media aveva ricevuto Android 13 solo in Corea del Sud a dicembre, ma non compariva all’interno degli elenchi ufficiali di Samsung per quanto concerne l’aggiornamento globale. Da qui i sospetti che il dispositivo potesse rimanere stranamente ad Android 12, ma in queste ore il produttore sta distribuendo la major release con One UI 5.0 negli Stati Uniti, anche per i modelli no brand.

Il firmware è il A426U1UEU4DVL3 e include le patch di sicurezza di novembre 2022. Le novità sono ovviamente tante, e sono bene o male quelle descritte per gli update dei tanti altri modelli Samsung: troviamo un generale rinnovamento del sistema, nuove possibilità di personalizzazione (con tavolozze dei colori e temi dinamici più completi, nuove icone più ampie, con contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

A questo punto immaginiamo che l’aggiornamento possa arrivare anche in Europa e in Italia nei prossimi giorni.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Samsung prosegue con la distribuzione delle patch di sicurezza di gennaio 2023: in queste ore tocca a Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G e non solo. Galaxy S21 FE sta ricevendo il firmware G990EXXS3DWA6 a partire da alcuni Paesi dell’America Latina, come Argentina, Colombia e Messico. Lo smartphone dispone già da un po’ di Android 13 e della One UI 5.0, e sarà uno dei primi a ricevere la One UI 5.1, che dovrebbe debuttare sulla serie Galaxy S23 con la presentazione del 1° febbraio 2023.

Galaxy Note 20 5G (SM-N981B) e Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986B) seguono a ruota i modelli 4G aggiornati poche ore fa e accolgono le patch di sicurezza di gennaio 2023. I firmware in arrivo sono i N98*BXXS5GWA8 e sono partiti dal Brasile. Anche questi due prodotti hanno già ricevuto Android 13, che costituirà il loro ultimo major update. Si aggiorna anche Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che sta ricevendo a partire da alcuni Paesi dell’America Latina il firmware F926BXXS2DWA3, sempre con le patch di sicurezza di gennaio 2023. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità.

Come abbiamo visto, le patch di gennaio 2023 del produttore sud-coreano includono diverse decine di correzioni di sicurezza, ma nessuna di livello critico.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite e Galaxy A50

Gli aggiornamenti Samsung non sono ancora finiti per oggi. Le patch di sicurezza di gennaio 2023 sono in arrivo anche sulla serie Galaxy S10, su Galaxy S10 Lite e su Galaxy A50. Galaxy S10, S10e e S10+ accolgono i firmware G97*FXXSGHWA3, attualmente in rollout in Europa. Il fratello Galaxy S10 Lite, unico della famiglia ad aver ricevuto Android 13 e la One UI 5.0, sta accogliendo la versione G770FXXS6HWA2, sempre con le patch di gennaio 2023 e sempre in Europa. Chiude per ora la questione Galaxy A50, che con il firmware A505GUBS9CWA2 integra le patch di sicurezza di questo mese a partire da alcuni Paesi dell’America Latina. Attualmente lo smartphone è fermo ad Android 11, essendo stato commercializzato con Android 9 Pie.

Le patch di gennaio 2023, come già detto qui sopra, portano la correzione a decine di vulnerabilità, alcune delle quali riguardanti Area Personale e la connettività NFC. Nessuna risulta di livello critico. Non sembrano essere state incluse ulteriori novità rilevanti.

Novità aggiornamento Android 13 per Sony Xperia 10 IV

Non solo Samsung: a distanza di un mesetto dai fratelli Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV, anche Sony Xperia 10 IV si aggiorna ufficialmente ad Android 13 a partire dai mercati asiatici. La versione in distribuzione è la 65.1.A.4.8 in include le patch di sicurezza di dicembre 2022.

L’update porta con sé diverse novità, come le maggiori possibilità di personalizzazione coi temi dinamici (che hanno debuttato su Android 12 e sono stati perfezionati proprio con Android 13), miglioramenti per benessere digitale, perfezionamenti lato sicurezza e privacy (con una gestione più avanzata dei permessi), possibilità di impostare lingue separate per le app e tanto altro. Per vedere l’aggiornamento in Europa toccherà probabilmente aspettare ancora qualche giorno.

Novità aggiornamento Android 13 beta per Nothing Phone (1)

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Nothing Phone (1), che sta accogliendo una nuova versione beta di Android 13. A distanza di qualche giorno dalla seconda beta, lo smartphone della giovane azienda fondata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus) riceve una nuova beta di Nothing OS 1.5, che va a risolvere alcuni problemi spuntati con il precedente firmware. Più precisamente, la versione in arrivo è la TKQ1.220915.002/1673708663 e risolve alcuni glitch dell’interfaccia e l’errata visualizzazione della quantità di RAM sul modello da 12 GB. A partire dalla seconda beta, i firmware globali ed europei sono stati unificati: questo comporta l’esistenza di un singolo pacchetto e di conseguenza velocizzerà la distribuzione via OTA.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy A42 5G, Galaxy A50, Sony Xperia 10 IV e Nothing Phone (1)

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non avere ancora raggiunto gli smartphone italiani. Per verificare l’arrivo via OTA su Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy A42 5G e Galaxy A50 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per controllare l’arrivo di Android 13 su Sony Xperia 10 IV potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Discorso diverso per Nothing Phone (1), per il quale passare dalle impostazioni di sistema non è sufficiente. L’aggiornamento in questione è disponibile solamente per chi ha aderito al programma beta: nel caso siate interessati, potete iscrivervi a questo link, ma tenete conto che il sistema operativo potrebbe essere instabile.

