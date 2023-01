Il mese di gennaio è appena iniziato, ma come abbiamo visto un paio di giorni fa, Samsung è già partita con la distribuzione delle nuove patch di sicurezza. Il produttore sud-coreano sta aggiornando in queste ore Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A73 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, mentre Samsung Galaxy A42 5G sembra essere al centro di un piccolo “mistero” riguardo l’update ad Android 13. Procediamo però con ordine.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che in queste ore stanno accogliendo in diversi Paesi europei un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2023. I firmware in distribuzione sono i G99*BXXS5DVL3 e non sembrano includere altre novità al di fuori delle correzioni di sicurezza. Gli smartphone hanno ricevuto solo da qualche settimana l’update ad Android 13, e fino all’avvento della One UI 5.1 non dovrebbero essere integrate ulteriori funzionalità particolari.

Il produttore ha spiegato proprio oggi le vulnerabilità che sono state corrette con l’aggiornamento: non ci sono vulnerabilità contrassegnate come “critiche” o “moderate”, ma ne vengono menzionate 50 di gravità “alta”, insieme a tre CVE già integrate in precedenza.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Aggiornamenti simili in rollout per Samsung Galaxy A73 5G, Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G. Lo smartphone di fascia media accoglie il firmware A736BXXS2BVL3 a partire dalla Malesia, mentre per i pieghevoli sono in distribuzione rispettivamente le versioni F700FXXSAIVL3 e F707BXXS7IVL1. La versione LTE si aggiorna in Italia (a partire dai modelli no brand), mentre quella 5G in diversi Paesi, tra i quali Australia, Olanda, Spagna, Romania, Svizzera, Portogallo e Regno Unito.

Per tutti e tre arrivano le patch di sicurezza di gennaio 2023 con le correzioni a diverse vulnerabilità, comprese quelle relative ad Area Personale e NFC. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità: Android 13 è già arrivato nelle scorse settimane.

Samsung Galaxy A42 5G non avrà Android 13 in Europa?

Restando su Android 13, c’è una piccola questione che vale la pena affrontare che riguarda Samsung Galaxy A42 5G. Lo smartphone di fascia media è uno dei pochi a non avere ancora ricevuto la One UI 5.0 in Europa, nonostante Android 13 sia arrivato in Corea del Sud il mese scorso. In effetti, Galaxy A42 5G non appare all’interno dell’elenco ufficiale dei dispositivi che riceveranno (o che a questo punto, in larga parte, hanno ricevuto, vista la rapidità della casa di Seoul) Android 13, e non sembrerebbero esserci in test ulteriori firmware globali basati su questa versione.

Questo significa che Samsung Galaxy A42 5G non riceverà mai Android 13, Corea del Sud esclusa? Non sarebbe la prima volta, visto quanto capitato già qualche anno fa con Galaxy J3 e Android 6.0 Marshmallow. Certo, la situazione non lascia ben sperare, ma visto l’ottimo lavoro finora svolto dal reparto software di Samsung con gli aggiornamenti all’ultima versione del robottino, confidiamo che la One UI 5.0 possa prima o poi arrivare anche da noi. Probabilmente ritorneremo sull’argomento nelle prossime settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A73 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G

Gli aggiornamenti con le patch di sicurezza di gennaio sono in distribuzione, ma non è detto che abbiano già raggiunto tutti gli smartphone. Per verificare a bordo del vostro Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A73 5G, Galaxy Z Flip o Galaxy Z Flip 5G non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare dopo qualche ora o giorno.

