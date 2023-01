Seconda beta di Android 13 per Nothing Phone (1): spazio alla personalizzazione

Il major update ad Android 13 è ufficiale da qualche mese e si sta pian piano diffondendo anche sui modelli dei vari OEM, tra questi figura anche una giovane realtà come Nothing, il cui Nothing Phone (1) non si è ancora aggiornato ufficialmente, ma si sta muovendo in quella direzione: nelle scorse ore è partito il roll out della seconda beta dell’aggiornamento tanto atteso.

Nothing Phone (1): le novità della seconda beta di Android 13

I primi segnali incoraggianti erano arrivati poco meno di un mese fa, quando la start up creata da Carl Pei aveva rilasciato la prima Open Beta del major update (la closed beta era arrivata a novembre, ma era ancora per pochi intimi). Adesso la seconda versione beta dell’aggiornamento ad Android 13 è in distribuzione per quanti siano iscritti al programma beta di Nothing Phone (1).

La nuova release è accompagnata da un changelog relativamente breve, in cui spiccano dei nuovi sfondi, dei miglioramenti dichiarati alla durata della batteria e alla luminosità automatica, nonché all’app fotocamera e alle animazioni di sistema. Tra le novità scovate e segnalate su Twitter da Dylan Roussell figurano anche delle nuove possibilità di personalizzazione, con particolare riferimento agli shortcut che possono essere impostati nella schermata di blocco. Una nuova sezione del menu dedicato offre agli utenti la possibilità di personalizzare il comportamento dei tasti destro e sinistro, che sui Pixel di Google permettono solo di accedere ai controlli per la smart home di Google Home o a Google Wallet. Nothing permette agli utenti di Phone (1) di avere una maggiore libertà di scelta, sebbene si tratti comunque di opzioni predefinite e comunque numericamente limitate: è possibile usare le scorciatoie per avviare la fotocamera o per accendere la torcia. A dirla tutta, la stessa Google ha iniziato a lavorare a qualcosa di simile con la più recente release beta QPR2, ma la giovane start-up ha deciso di giocare d’anticipo.

Il tweet di cui sopra mostra un breve video demo di quanto appena descritto.

So, here's a fun one. Nothing OS 1.5.1 (Android 13 Beta 2) contains various fun features… Including the ability to customize the lockscreen shortcuts! Google started working on it in their latest beta (QPR2). But Nothing implemented it themselves :) pic.twitter.com/yWj4G0jDiw — Dylan Roussel (@evowizz) January 13, 2023

Nelle immagini riportate qui sotto, invece, è possibile vedere i nuovi shortcut utilizzabili nella schermata di blocco e la nuova selezione di sfondi ufficiali.

Per maggiori dettagli, vi lasciamo al registro delle modifiche di Nothing OS 1.5.1 Beta 2 con base Android 13:

A brand new handcrafted glyph ringtone and notification soundpack of a slightly different style!

A new collection of minimalist wallpapers are now available in the customisation menu on the homescreen.

Lockscreen shortcut customisations! Choose to display shortcuts for camera, torch, device

controls and wallet.

controls and wallet. Easily switch between data usage when using dual SIM with the improved network Quick Settings panel.

Smoother animation when transitioning the display between on and off (regardless if Always on Display status).

Improved the display auto-brightness algorithm.

The full Nothing X app will now be available in Nothing OS.

The pop-up view has been brought back with some interaction improvements.

Improved Camera app UI and animations. Improved battery life.

Increased system stability and bug fixes.

Come aggiornare Nothing Phone (1)

Il percorso per aggiornare Nothing Phone (1) — “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” — in questo caso non è di alcuna utilità, in quanto, come detto, l’aggiornamento in discorso è accessibile unicamente da parte degli utenti che siano iscritti al programma beta. Qualora siate possessori dello smartphone in questione e siate disposti a barattare un po’ di stabilità e ad accettare qualche bug di gioventù pur di essere tra i primi a provare in anteprima le novità di Android 13 così come recepite e personalizzate da Nothing, potete visitare questo link e, dopo aver letto attentamente, procedere selezionando Yes. È utile ricordare che l’aggiornamento, sebbene già avvistato, non è stato ancora ufficialmente presentato dal produttore sul proprio sito.