Nei prossimi mesi molti smartphone Samsung riceveranno l’aggiornamento alla One UI 5.1 che debutterà sulla serie Samsung Galaxy S23.

Ora che gran parte degli attuali smartphone Samsung ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.0 basata su Android 13 possiamo fare il punto sul rilascio del prossimo aggiornamento della One UI.

Il mese prossimo il colosso sudcoreano lancerà i suoi smartphone di punta Samsung Galaxy S23, S23+ e Galaxy S23 Ultra con One UI 5.1 basata ancora su Android 13.

Attualmente non sappiamo ancora esattamente quali vantaggi offrirà One UI 5.1 rispetto all’attuale One UI 5.0, ma il passato suggerisce che Samsung potrebbe introdurre nuove funzionalità della fotocamera e alcune altre piccole novità, come ad esempio ancora più opzioni per la schermata di blocco.

Per quanto riguarda le tempistiche è logico aspettarsi che i dispositivi che hanno ottenuto l’aggiornamento ad Android 13 negli ultimi mesi riceveranno presto l’update One UI 5.1, visto che Samsung utilizza questa prassi da anni.

Questo discorso vale anche per i dispositivi per i quali Android 13 sarà l’ultimo importante aggiornamento di sistema che riceveranno, come Samsung Galaxy S20 e Note 20, ma anche Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10, senza escludere Samsung Galaxy A51 e A71.

Ecco l’elenco dei dispositivi Samsung che dovrebbero ricevere One UI 5.1

In base queste considerazioni di cui sopra gli smartphone Samsung idonei a ricevere l’aggiornamento One UI 5.1 sono i seguenti:

Serie Z: Samsung Galaxy Z Flip, Z Flip3, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip, Z Flip3, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4 Serie S: Samsung Galaxy S20, S21, S22, S20 FE, S21 FE, S10 Lite

Samsung Galaxy S20, S21, S22, S20 FE, S21 FE, S10 Lite Serie Note: Samsung Galaxy Note 20, Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20, Note 10 Lite Serie A: Samsung Galaxy A03, A13, A23, A33, A53, A12, A22, A32, A52, A52s, A72, A51, A71

Samsung Galaxy A03, A13, A23, A33, A53, A12, A22, A32, A52, A52s, A72, A51, A71 Serie M: Samsung Galaxy M22, M52

Samsung Galaxy M22, M52 Serie XCover: Samsung Galaxy XCover Pro, XCover 5, XCover 6 Pro

Sul versante tablet le tempistiche sarebbero le seguenti:

Serie Tab S: Samsung Galaxy Tab S7, S8, S7 FE, S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S7, S8, S7 FE, S6 Lite Serie Tab A: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, A8 2021

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, A8 2021 Serie Tab Active: Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, Tab Active 3

Al momento non siamo in grado di fornire una tempistica significativa per il lancio di One UI 5.1 sui dispositivi sopracitati, ma considerando che la gamma Samsung Galaxy S23 debutterà verso metà febbraio, i primi modelli potrebbero ricevere l’aggiornamento entro la fine dello stesso mese, seguiti dalla maggior parte degli altri dispositivi Galaxy nel corso di marzo e aprile e forse alcuni a maggio.

