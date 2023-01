Negli ultimi tempi i produttori di smartphone sono sempre più celeri nel rilasciare aggiornamenti per i propri dispositivi, Samsung è sicuramente una delle aziende migliori da questo punto di vista mentre Xiaomi, complice l’arrivo della nuova interfaccia proprietaria MIUI 14 cerca di darsi da fare.

Samsung Galaxy Note 20 riceve le patch di sicurezza di gennaio 2023

Partiamo con una vecchia gloria del colosso coreano, fortunatamente non ancora caduta in disgrazia, stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 20. Lo smartphone in questione sta infatti ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2023 in vari mercati.

L’aggiornamento che porta il firmware alla versione N98xFXXS5GWA7 corregge più di 50 vulnerabilità, oltre ad alcune correzioni per il software di Samsung e alcuni problemi riguardanti NFC, Secure Folder e Samsung Knox.

Come di consueto, per verificare la presenza dell’aggiornamento sul vostro dispositivo non dovete far altro che recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Patch di sicurezza e migliorie per Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52 5G, uno dei medio gamma più apprezzati del brand negli ultimi tempi, sta ricevendo nelle ultime ore un aggiornamento contenente le patch di sicurezza di gennaio 2023, ma non solo.

L’aggiornamento porta il firmware alla versione A526BXXU2DWA4 introducendo le stesse correzioni di cui sopra, con un peso di oltre 400 MB l’azienda introduce anche migliorie per quel che concerne stabilità e affidabilità, senza però rilasciare dettagli in merito.

La procedura per l’installazione dell’aggiornamento è la medesima enunciata nel capitolo precedente, per il momento inoltre solo la versione 5G del dispositivo sta ricevendo l’update, per la versione 4G e per A52s bisognerà attendere ancora un po’.

Xiaomi 11 Lite 5G NE riceve la MIUI 14

Il colosso cinese ha presentato l’ultima versione della sua interfaccia proprietaria in occasione del lancio in patria di Xiaomi 13, in seguito abbiamo visto Xiaomi 12 beneficiare dell’aggiornamento; a questo ora si aggiunge anche Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Lo smartphone in questione appartiene alla lista dei primi fortunati dispositivi che riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 14 basato su Android 13.

Attualmente l’aggiornamento con numero build V14.0.4.0.TKOEUXM è disponibile per gli utenti iscritti al programma beta pubblico Mi Pilot, successivamente la stessa build raggiungerà lo stato di Beta Stabile su un maggior numero di dispositivi, per poi essere rilasciata in versione Stabile a tutti gli utenti.

