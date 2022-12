Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione per gli smartphone Android. Dopo gli update di stamattina, riguardanti alcuni pieghevoli e modelli di fascia media, Samsung rilascia nuove patch di sicurezza per Galaxy A52s 5G, mentre Sony lancia l’aggiornamento ad Android 13 per Xperia Pro-I, Xperia 1 III e Xperia 5 III. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 13 Sony Xperia Pro-I, Xperia 1 III e Xperia 5 III

Partiamo dagli smartphone Sony, che stanno ricevendo l’aggiornamento più atteso. A un mesetto di distanza da Xperia 1 IV e Xperia 5 IV, Xperia Pro-I (XQ-BE72), Xperia 1 III (XQ-BC72) e Xperia 5 III (XQ-BQ72) si stanno infatti aggiornando ad Android 13, rispettivamente con i firmware 61.2.F.0.147, 61.2.A.0.382 e 61.2.A.0.381.

Le novità sono ovviamente parecchie e includono tutte quelle integrate da Google nel suo sistema operativo più recente (in attesa della prima Developer Preview di Android 14, attesa per il primo trimestre 2023), con miglioramenti al Material You introdotto con Android 12, perfezionamenti nella personalizzazione di temi, colori e icone, per Benessere Digitale e la sicurezza, la possibilità di impostare lingue diverse per app diverse e molto altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52s 5G

Aggiornamento importante ma meno interessante per Samsung Galaxy A52s 5G: lo smartphone di fascia media del produttore sud-coreano sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2022. Il firmware in rollout è il A528BXXS1DVL2 e ha già raggiunto diversi Paesi europei. Come abbiamo visto con il consueto bollettino diffuso da Samsung, le patch più recenti includono la correzione a un bel numero di vulnerabilità, alcune delle quali specifiche per i device della casa di Seoul.

Il dispositivo, nato con Android 11, è già stato aggiornato ad Android 13 nelle scorse settimane con la One UI 5.0.

Come aggiornare Sony Xperia Pro-I, Xperia 1 III, Xperia 5 III e Samsung Galaxy A52s 5G

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13 per Sony Xperia Pro-I, Xperia 1 III e Xperia 5 III potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Per controllare su Samsung Galaxy A52s 5G il discorso è simile: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Gli update potrebbero non aver ancora raggiunto il vostro smartphone: nel caso, potete semplicemente riprovare dopo qualche ora o giorno.

