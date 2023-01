Lo scorso anno, Samsung era stato il primo tra i grandi produttori del settore a scoprire le proprie carte migliori lanciando ad inizio 2022 la serie Galaxy S22 poi rimasta mese dopo mese sulla cresta dell’onda — e ancora adesso perfettamente al passo coi tempi — e quest’anno sembra voler replicare con gli attesi e già chiacchieratissimi Galaxy S23: sul sito ufficiale del produttore sudcoreano ha fatto capolino la data dell’evento di lancio che avrà per presunti protagonisti i nuovi flagship del marchio.

Nei primi giorni del nuovo anno abbiamo assistito ad una proliferazione delle indiscrezioni sul conto dei nuovi Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra: dai discorsi sul comparto fotografico alle immagini di tutta la serie, passando per i possibili prezzi di listino e per le scelte del produttore relativamente a memorie e colorazioni. Sul finire del 2022 avevamo visto anche come i test sulla nuova versione software siano in corso e i miglioramenti attesi in comparti decisivi. Insomma, le aspettative sono immancabilmente altissime e Samsung dovrà impegnarsi a fondo per non deluderle. Per fortuna, per il responso del campo non dovremo attendere ancora a lungo, poiché il lancio degli smartphone in discorso sembra praticamente dietro l’angolo.

Samsung Galaxy S23: ecco la data dell’evento

Se fino a questo momento ci eravamo mossi sul terreno delle indiscrezioni, con la solita necessaria cautela nella lettura delle informazioni, questa volta è possibile muoversi con più sicurezza, poiché il dettaglio tutt’altro che secondario della data di lancio arriva direttamente dal sito del produttore.

Come potete vedere dall’immagine riportata di seguito, pare che il sito ufficiale di Samsung Colombia abbia affrettato i tempi rendendo nota la data dell’evento Samsung Unpacked durante il quale arriverà l’annuncio della serie Galaxy S23: la presentazione è programmata per il giorno 1 febbraio 2023.

A dirla tutta, il teaser non contiene informazioni particolarmente interessanti, se si esclude il nuovo design del comparto fotografico — ripreso da Galaxy S22 Ultra e portato sull’intera gamma — in bella vista e le immagini di foglie e fiori di lilla che rimandano chiaramente ai nomi delle colorazioni recentemente trapelate.

Per maggiori dettagli e per altre immagini vi rimandiamo al nostro articolo di ieri, in questa sede vi basti sapere che i nomi ufficiali delle colorazioni in discorso potrebbero essere: Cotton Flower, Mistly Lilac, Botanic Green, and Phantom Black. Di seguito potete ammirarle nei render diffusi dal solito SnoopyTech.

