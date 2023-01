Prosegue la marcia di avvicinamento al momento della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23, in programma per il prossimo mese e in Rete continuano a susseguirsi le apparizioni dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano.

E così nelle scorse ore sono state pubblicate quelle che sembrano essere le immagini rendering in alta risoluzione per la stampa (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), grazie alle quali possiamo farci un’idea ben precisa di quello che sarà il design della nuova generazione di punta di Samsung.

Tutta la serie Samsung Galaxy S23 in nuove immagini

Se dal punto di vista del design il modello base e quello Plus appaiono quasi del tutto identici, diverso è il discorso per quanto riguarda Samsung Galaxy S23 Ultra, che presenta sulla parte posteriore un comparto imaging più “prestigioso” e performante e dotato di più sensori rispetto a quelli dei fratelli minori, con un aspetto più squadrato che ricorda un po’ le serie Samsung Galaxy Note.

Per quanto riguarda le colorazioni, il colosso coreano sembra avere deciso di puntare su tonalità più tenui che siano in grado di dare agli smartphone un tocco di eleganza in più ed è probabile che saranno in tanti a scegliere una delle versioni verde o rosa piuttosto che quelle “classiche”.

Ecco la galleria di immagini della serie Samsung Galaxy S23:

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso nei giorni scorsi, Samsung per la sua nuova generazione di smartphone di punta potrebbe mantenere gli stessi prezzi di listino dei modelli lanciati lo scorso anno, dando un importante segnale al mercato e fermando la tendenza al rialzo del settore mobile.

Allo stato attuale l’evento di lancio ancora non ha una data ufficiale ma sono in tanti ad essere certi che la serie Samsung Galaxy S23 sarà presentata nei primi giorni di febbraio, per esordire sul mercato intorno alla metà del mese. Staremo a vedere.