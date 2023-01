Febbraio si avvicina e con esso la presentazione dei futuri top di gamma Samsung, la serie Galaxy S23; nel corso degli ultimi mesi sono trapelate svariate informazioni sui dispositivi in questione, tanto che giusto ieri vi abbiamo riportato le ultime. Oggi invece diamo uno sguardo a quello che è il fattore prezzo, un qualcosa che può influire pesantemente dal punto di vista delle vendite.

Sembra che Samsung non abbia intenzione di alzare i prezzi dei futuri Galaxy S23, nonostante le componenti più costose

Stando a quanto riportato dalla testata coreana Maekyung, le entrate di Samsung su base trimestrale (tra il secondo e il terzo trimestre 2022) hanno subito un aumento del 13,3%; nonostante ciò l’utile operativo dell’azienda nello stesso periodo ha fatto registrare un calo del 3,6%. Il miglioramento delle entrate è la diretta conseguenza dell’aumento registrato dall’azienda nelle vendite dei dispositivi di fascia alta, in particolare con gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, ma abbiamo appena visto come non siano aumentati contestualmente anche i ricavi e ciò è da imputare all’aumento dei prezzi delle componenti necessarie alla produzione dei dispositivi.

Con l’avvicinarsi della presentazione dei nuovi top di gamma dell’azienda, la community di appassionati inizia ad interrogarsi anche sulla questione prezzi, i futuri Galaxy S23 infatti necessitano di componenti ancora più costose che in passato, come la versione esclusiva del processore Snapdragon 8 Gen 2 o il sensore fotografico principale da 200 MP. Tutto questo porterebbe a pensare che l’azienda possa essere intenzionata ad alzare i prezzi dei nuovi smartphone, nel tentativo di recuperare un po’ sugli utili, ma ciò comporterebbe una minor competitività dei suoi prodotti sul mercato, in particolare nei confronti degli attuali iPhone 14 di Apple.

Stando a quanto riportato dunque, sembra che Samsung abbia intenzione di lanciare i Galaxy S23 allo stesso prezzo della precedente generazione, una mossa che ridurrà ulteriormente i ricavi del brand, ma che con il tempo e con l’uscita degli iPhone 15 (che potrebbero essere più costosi dell’attuale gamma) potrebbe aumentare la diffusione degli smartphone premium dell’azienda. Di norma Samsung è solita abbassare i prezzi dei propri dispositivi con il passare del tempo, non è da escludere che questa volta possa fare l’opposto, aumentando i prezzi contestualmente all’uscita dei nuovi flagship di Apple, anche se appare poco probabile come strategia, molto più plausibile non veder scendere (o vederli scendere meno) i prezzi con il passare del tempo, nel tentativo di recuperare sugli utili.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S23 migliorerà batteria, prestazioni e display