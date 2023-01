In Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le caratteristiche più importanti degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, device che saranno presentati dal colosso coreano all’inizio di febbraio.

Nelle scorse ore il leaker Ahmed Qwaider ha deciso di fornire un nuovo contributo personale a questo costante flusso di voci e ha pubblicato su Twitter un’indiscrezione che certamente farà felici tanti fan di Samsung che attendono con impazienza la sua prossima serie di telefoni di punta.

Più memoria per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

A dire di Qwaider, infatti, finalmente il colosso coreano avrebbe deciso di accontentare chi da diverso tempo richiede più memoria di archiviazione per i suoi smartphone della serie Samsung Galaxy S e con la nuova generazione dovrebbe scomparire il “taglio” da 128 GB.

La dotazione dei prossimi modelli di punta di Samsung dovrebbe infatti partire da 256 GB, a cui nei modelli “base” e “Plus” si dovrebbero affiancare 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, la RAM in dotazione dovrebbe essere pari almeno a 12 GB (nel suo predecessore si parte da 8 GB) mentre con riferimento alla memoria di archiviazione gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra 256 GB, 512 GB e 1 TB.

In sostanza, nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, tutti e tre i modelli potrebbero vantare per quanto riguarda la memoria di archiviazione il doppio di quella che è la dotazione di base della serie Samsung Galaxy S22.

Tuttavia c’è da fare presente che non è dello stesso parere il popolare leaker Roland Quandt, che sempre su Twitter ha escluso che il colosso coreano abbia deciso di rimuovere la versione da 128 GB dei suoi nuovi smartphone top di gamma.

Per fortuna per scoprire chi dei due ha ragione sarà sufficiente avere pazienza soltanto ancora per un mese.

E sempre a proposito di indiscrezioni, con riferimento a Samsung Galaxy S23 Ultra il popolare leaker Ice Universe ha voluto mettere in risalto che tale smartphone potrà contare su un comparto fotografico capace di garantire una vera “visione notturna”, garantendo un notevole miglioramento rispetto alla precedente generazione.

Per quanto riguarda le colorazioni, Ahmed Qwaider sostiene che la nuova generazione top di gamma di Samsung non sarà lanciata nelle versioni Pink, Gold, Burgundy o White mentre potrà contare su varianti Phantom Black, Green, Lavender e Cream.

Infine, voci rassicuranti arrivano anche per quanto riguarda le prestazioni: sempre Ahmed Qwaider ha reso noto che la serie Samsung Galaxy S23 potrà contare su un nuovo sistema di raffreddamento che sarà in grado di garantire risultati migliori (1,6 volte per la versione base, 2,8 volte per quella Plus e 2,2 volte per il modello Ultra).

Grazie a tale nuovo sistema, unito alle potenzialità di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, gli utenti potranno beneficiare di miglioramenti per quanto riguarda la CPU (+36%), la GPU (+48%) e l’NPU (+60%).

