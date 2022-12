Il team di Samsung è impegnato nella preparazione del lancio degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, in programma per l’inizio di febbraio e in ciò rientra ovviamente anche l’ottimizzazione della nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda: stiamo parlando di One UI 5.1, che farà il suo esordio ufficiale proprio a bordo di tali device.

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso coreano avrebbe già iniziato a testare internamente la nuova versione software, utilizzando a tal fine gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, così da individuare eventuali bug rilevanti da risolvere prima del lancio ufficiale.

Samsung ha iniziato i test di One UI 5.1

Il firmware installato su Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra per testare One UI 5.1 è contraddistinto dalla sigla S90xEXXU2CVL7 e potrebbe essere rilasciato in via ufficiale per tali smartphone qualche giorno dopo l’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S23 (che avrà l’onore di fare esordire la nuova versione dell’interfaccia).

Fino a questo momento il team di sviluppatori del colosso coreano ha cercato di essere piuttosto riservato per quanto riguarda le novità che verranno implementate con l’interfaccia One UI 5.1 ma tra di esse vi dovrebbero essere più possibilità di personalizzazione per la schermata di blocco e qualche chicca software.

Una volta che Samsung avrà dato il via all’aggiornamento a One UI 5.1 per la serie Samsung Galaxy S22, probabilmente nelle settimane successive inzierà a portare questa nuova versione della sua interfaccia personalizzata sugli altri smartphone più recenti dell’azienda.

In sostanza, per il team di sviluppatori del colosso coreano i lavori non finiscono mai ma questo è anche uno dei principali motivi per i quali gli smartphone di Samsung sono tra i più vendui (o desiderati): il supporto software, infatti, è senza dubbio una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese