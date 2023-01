Continuiamo a seguire con interesse il flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23.

Nelle scorse ore anche Ahmed Qwaider ha voluto dare il proprio contributo, svelando su Twitter alcuni dettagli relativi alla fotocamera frontale di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Pare che il colosso coreano abbia deciso di passare dal sensore di 40 megapixel di Samsung Galaxy S22 Ultra ad uno da 12 megapixel per la nuova generazione ma questo abbassamento della risoluzione non deve trarre in inganno, in quanto Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere in grado di garantire un notevole miglioramento della qualità.

In particolare, a dire del leaker il nuovo smartphone di punta di Samsung potrà fare affidamento su una fotocamera frontale dotata di Modalità Pro, Modalità Notte (o Nightography) e tecnologia Dual Pixel per foto e video.

Nel complesso, la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere capace di offrire agli utenti un notevole miglioramento soprattutto negli scatti in condizioni di luce difficili.

I prezzi della serie Samsung Galaxy S23 potrebbero salire

Sempre a proposito della nuova attesa serie di punta di Samsung, dalla Corea del Sud arrivano indiscrezioni che sembrano andare contro le ultime voci relative al possibile lancio allo stesso prezzo della generazione del 2022.

In particolare, in Corea del Sud il modello base potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di 1.199.000 won (Samsung Galaxy S22 a 990.900 won), la versione Plus a 1.397.000 won (Samsung Galaxy S22+ a 1.199.000 won) e la variante Ultra a 1.599.400 won (Samsung Galaxy S22 Ultra a 1.452.000 won).

Questi sarebbero i prezzi dell’operatore SK Telecom ma non è chiaro se anche in Europa il colosso coreano deciderà di aumentare il listino dei suoi nuovi smartphone.

In sostanza, al momento non possiamo fare altro che attendere informazioni più precise o l’evento di presentazione ufficiale, che dovrebbe essere in programma per mercoledì 1 febbraio.