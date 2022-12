Man mano che ci avviciniamo alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23, in programma per l’inizio di febbraio, in Rete si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso coreano.

E così anche il leaker Ahmed Qwaider nelle scorse ore ha voluto dare il proprio contributo a chi attende con impazienza di scoprire come il team di Samsung proverà a stupire appassionati di tecnologia e addetti ai lavori con i suoi nuovi telefoni di punta.

Le ultime indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S23

Stando a quanto è stato reso noto da Qwaider, tutti e tre i modelli – Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra – potranno contare su un display Super AMOLED con luminosità massima di 1.750 nit, livello leggermente più basso rispetto a quello suggerito da precedenti voci (si parlava addirittura di 2.000 nit).

Ma è interessante notare che per il modello “base” il colosso coreano avrebbe deciso di non risparmiare su una componente così importante come il display, puntando sulla medesima soluzione scelta per i fratelli maggiori.

Samsung Galaxy S23 dovrebbe poter contare anche su altri importanti miglioramenti, come ad esempio la batteria, che dovrebbe avere una capacità di 3.900 mAh (dovrebbe tuttavia rimanere la limitazione della ricarica rapida a 25 W). Anche la variante Plus dovrebbe essere dotato di una batteria più grande, con una capienza di 4.7000 mAh.

Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe invece poter contare su una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45 W.

Per tutti e tre i device, infine, il colosso coreano avrebbe in programma di introdurre una soluzione più efficace per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, in modo da garantire prestazioni migliori e una fotocamera frontale da 12 megapixel con autofocus dual-pixel.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.

