Il CES 2023 ha aperto il nuovo anno della tecnologia e Google ha preso parte allo show di Las Vegas toccando alcuni argomenti molto interessanti: dopo l’integrazione di Android e Spotify Connect e l’annuncio di Android Auto Coolwalk, è arrivato il turno di Wear OS, il sistema operativo per smartwatch del colosso californiano che ha vissuto un momento di crescita significativa dopo il lancio della versione 3 e che adesso si arricchisce di una funzione importante: la navigazione turn-by-turn di Google Maps senza smartphone.

Wear OS 3: la crescita da Samsung al Google Pixel Watch

L’annuncio della versione 3 di Wear OS risale al mese di maggio 2021, precisamente al Google I/O di due anni fa, e i primi dispositivi a portare sul mercato la nuova versione del sistema operativo erano stati gli apprezzatissimi Samsung Galaxy Watch4. A seguire, era stata la volta del Montblanc Summit 3 e, qualche mese più tardi, degli attuali Samsung Galaxy Watch5 (la nostra recensione del modello Pro è disponibile a questo link). In tempi più recenti, la stessa Google si è finalmente messa in gioco lanciando il primo Pixel Watch (ecco la nostra recensione); per la verità, quest’ultimo, pur essendo sulla carta la quintessenza di Wear OS secondo Google, ha lasciato una certa delusione in quanti lo hanno provato. Proseguendo, la nuova versione dell’OS ha trovato terreno fertile dapprima su Fossil Gen 6 a mezzo di un aggiornamento e poi sul nuovo Fossil Gen 6 Wellness Edition.

Del resto, sin dall’ultima edizione del Google I/O, Big G sta insistendo molto sul concetto di ecosistema multi-dispositivo, attribuendo proprio ai wearable una posizione di grande rilievo:

“Con la versione più recente di Wear OS, si può usare l’app Fotocamera per alzare il livello dei propri selfie e controllare remotamente il tasto di scatto sugli smartphone Pixel, oppure usare l’app Google Home per controllare i dispositivi di smart home compatibili come il termostato e le luci. Quando si intraprende una corsa, si può chiedere a Google Assistant di avviare rapidamente una playlist Spotify e tracciare l’allenamento con Fitbit o Adidas Running sullo smartwatch”.

In occasione del CES 2023, Google ha riportato alcuni dati piuttosto interessanti: dal lancio di Wear OS 3, il numero di smartwatch attivi è triplicato, inoltre si contano oltre 320 milioni di connessioni Fast Pair, di cui “oltre 300 modelli di cuffie di brand come Beats, JBL, OnePlus e Sony“. In tutto cio, Nearby Share continua a diffondersi ed ora è disponibile su oltre 3 miliardi di dispositivi; la funzione di casting di contenuti può essere sfruttata con oltre 3.000 app audio e video compatibili; ci sono oltre 150 milioni di dispositivi Google TV attivi su base mensile (quest’anno arriveranno nuovi modelli: TCL Q-Series, Hisense ULED TV, Laser TV e proiettori Laser Cinema); Android Automotive viene ora adottato da sette marchi, tra cui Honda Accord, Polestar 3 e Volvo EX90.

Navigazione Google Maps sugli smartwatch Wear OS con LTE

Lo scorso agosto, in occasione del lancio dei Samsung Galaxy Watch 5, Google e Samsung avevano accennato alla futura possibilità di sfruttare la navigazione di Google Maps direttamente dal polso, senza aver bisogno di uno smartphone connesso all’indossabile. Qualche mese più tardi, quel vago annuncio diventa una funzione concreta: l’annuncio è arrivato con un breve post di Google e merita di essere spiegato.

Come si può facilmente intuire, l’invito a lasciare a casa lo smartphone vale solo per i possessori di smartwatch con connettività LTE (o connessi ad una rete Wi-Fi): questi potranno sfruttare la navigazione turn-by-turn di Maps direttamente dal wearable, in modalità standalone. Si tratta di una funzione che promette di tornare utile sia in caso di necessità (si immagini lo scenario dello smarrimento dello smartphone) sia laddove si voglia banalmente fare una passeggiata o un po’ di sport senza portarsi dietro lo smartphone. I passaggi da eseguire sono elencati di seguito:

Aprire Google Maps sullo smartwatch Usare la voce o la tastiera per inserire una destinazione o eseguire un tap sulla mappa per vedere la propria posizione. Selezionare la modalità di spostamento con visione dell’ETA (tempo stimato di arrivo). Iniziare a camminare, pedalare o guidare.

Per maggiori dettagli, ecco la guida direttamente dalla pagina di supporto Google.

Watch Unlock dovrebbe arrivare a breve

Al CES 2023, Google ha parlato anche di Watch Unlock, una sorta di completamento della funzione Smart Lock presente sugli smartphone Android da tempo il cui funzionamento è presto spiegato: lo smartphone dell’utente rimarrà sbloccato finché lo smartwatch sarà acceso, connesso al telefono e indossato al polso. Insomma, un’evoluzione del concetto di dispositivi attendibili.

Sebbene non abbia parlato ancora di un rilascio imminente, Google ha sfruttato la vetrina di Las Vegas per offrire una dimostrazione della novità. Insomma, manca solo l’annuncio.

