Come anticipato, Montblanc Summit 3 è il primo smartwatch non Samsung con Wear OS 3: il nuovo prodotto fa dunque segnare il debutto del sistema operativo senza la personalizzazione del produttore sud-coreano e grazie a una serie di video dimostrativi possiamo già dargli un’occhiata.

Montblanc Summit 3 ci mostra Wear OS 3 senza il tocco di Samsung

Montblanc Summit 3 è uno smartwatch lussuoso, in linea con lo stile del noto marchio produttore di orologi, gioielli, pelletteria e strumenti per la scrittura. Disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 1280 euro (in tre versioni, al momento), il nuovo dispositivo ci fa un bell’assist e ci permette di scoprire più da vicino Wear OS 3 senza la skin pensata da Samsung (la One UI Watch apparsa sui Galaxy Watch4 e Watch4 Classic).

A livello hardware il nuovo Summit offre display circolare AMOLED da 1,28″ a risoluzione 416 x 416, SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, microfono e diversi sensori (cardiofrequenzimetro, barometro, accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità). La cassa da 42 mm è in titanio con lunetta, corona e pulsanti in acciaio, con finitura satinata realizzata a mano. La corona è girevole e offre un pulsante integrato. Non mancano vetro zaffiro antigraffio e l’impermeabilità fino a 50 metri (5 ATM). Lo smartwatch viene fornito con cinturino in caucciù (nero o blu) e con cinturino in pelle di vitello italiana (nera o verde) realizzata a mano.

Tornando al sistema operativo, per quello che possiamo vedere sembra esserci una piccola personalizzazione da parte di Montblanc, ma nel complesso il sistema pare vicino a quello che abbiamo iniziato a conoscere attraverso l’emulatore. Il nuovo Summit supporta FastPair su Android e permette un’associazione rapida allo smartphone. Il processo di configurazione prevede l’uso della companion app Montblanc Summit al posto della classica applicazione Wear OS di Google.

Attraverso i vari video pubblicati dal produttore possiamo apprezzare la sequenza di avvio di Wear OS 3, ma anche alcune delle funzionalità messe a disposizione: tra queste le funzioni dei pulsanti e della corona rotante (per risvegliare dalla modalità Ambient, per avere accesso al launcher delle app, per tornare alla watch face, per sfruttare delle scorciatoie, per aprire le app recenti e così via). Le touch gestures permettono di effettuare swipe nelle varie direzioni per accedere ai tile, alle impostazioni rapide, alle notifiche e non solo.

Altri video pubblicati permettono di conoscere più da vicino le funzionalità dedicate al fitness (monitoraggio del sonno, dell’attività sportiva, dello stress, dell’ossigenazione, del battito cardiaco e non solo). Qui in basso ne mettiamo solo un paio: per visualizzarli tutti non dovete fare altro che recarvi sul canale YouTube ufficiale di Montblanc.

