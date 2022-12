Opensignal ha assegnato a Vodafone diversi premi nel report relativo al mese di novembre, ma è Iliad ad aggiudicarsi il titolo di migliore rete in Italia per disponibilità di segnale. Dopo aver annunciato grandi risultati di crescita per quanto riguarda i primi nove mesi dell’anno, la rete Iliad raggiunge dunque nuovi traguardi nel rapporto sull’esperienza mobile di novembre 2022.

Iliad ha la migliore rete per disponibilità di segnale in Italia: parola di Opensignal

Per chi non la conoscesse, Opensignal è una società indipendente di riferimento per le analisi dell’esperienza mobile dei consumatori, che rilascia con costanza report per tenere monitorata la situazione delle reti e degli operatori italiani tra TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad. Nell’ultimo di questi report, la società ha assegnato il premio “Availability Award” proprio a Iliad: la ricerca ha analizzato la disponibilità della connessione a cui hanno accesso gli utenti delle principali reti mobili italiane, valorizzando la quantità di tempo che hanno trascorso collegati a un segnale 3G, 4G, 4G+ e 5G. In base ai dati, gli utenti Iliad hanno trascorso il 98,6% del tempo agganciati a una rete 3G o superiore.

“Questo premio è un ulteriore riconoscimento del costante impegno e delle risorse che l’operatore sta investendo in Italia per l’espansione della rete proprietaria“, si legge all’interno del comunicato. La rete mobile Iliad, come abbiamo visto in queste settimane, garantisce secondo i dati una copertura superiore al 99% della popolazione italiana con connettività 4G o 4G+ e raggiunge più di 3000 città con il 5G.

In base ai numeri dell’indagine svolta lo scorso gennaio, Iliad può vantare un tasso di soddisfazione dei suoi utenti superiore al 97%: è anche così che si può spiegare la crescita che sta vivendo l’operatore con i suoi 18 trimestri consecutivi di primato in Italia per crescita netta di utenti, senza contare ovviamente i “pezzi forti” della sua strategia (prezzo bloccato, trasparenza e zero costi nascosti).

