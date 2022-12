Lo staff di Opensignal ha pubblicato un nuovo report con il quale ci racconta la situazione italiana a novembre 2022 per quanto riguarda il settore della telefonia.

Ricordiamo che si tratta di uno standard globale indipendente per l’analisi dell’esperienza mobile dei consumatori, grazie al quale è possibile farsi un’idea dell’andamento del mercato e della qualità dei servizi che vengono effettivamente messi a disposizione degli utenti.

Opensignal ci racconta il novembre della telefonia italiana

Il premio Excellent Consistent Quality lo scorso mese è stato assegnato a Vodafone, operatore che è stato in grado di fare registrare un punteggio di 80,2% nei test di Opensignal (relativi alle prestazioni per applicazioni impegnative comuni, come ad esempio la visione di video HD).

Vodafone ha conquistato anche il premio Core Consistent Quality con il 91,2% fatto registrare nei test relativi alle prestazioni per applicazioni meno impegnative, lasciandosi alle spalle WINDTRE con l’87,1%.

Vodafone ha conquistato anche i premi Download Speed ​​Experience e Upload Speed ​​Experience, con velocità più elevate rispettivamente di 35,2 Mbps e 4,2 Mbps rispetto a WINDTRE, che si è piazzata al secondo posto.

Spetta invece a Iliad il premio per la disponibilità della rete, ciò grazie a un segnale 3G (o superiore) presente nel 98,6% del tempo.

Gloria anche per TIM, che ha conquistato il premio 5G Download Speed, toccando quota 284,4 Mbps (ben 111,3 Mbps più veloce rispetto alla seconda classificata, ossia Vodafone e oltre 200 Mbps più veloce rispetto a Iliad e WINDTRE).

Infine la migliore rete 5G per disponibilità e copertura è quella di WINDTRE, che ha conquistato i premi 5G Availability e 5G Reach.

Ecco la tabella che riassume i risultati dei vari test condotti da Opensignal:

Per ulteriori dettagli sul report di Opensignal relativo a novembre 2022 vi rimandiamo alla pagina dedicata sul suo sito, che potete trovare seguendo questo link.

